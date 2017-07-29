В АрМИ-2017 примут участие более 150 команд из 28 стран

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 29 июл — РИА Новости. В армейских Международных играх-2017 (АрМИ-2017) примут участие свыше 150 команд из 28 стран, включая Россию, представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку, 22 иностранных государства направили на игры 47 групп своих наблюдателей, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Девять зарубежных стран впервые примут участие в АрМИ-2017: Бангладеш, Израиль, Лаос, Марокко, Сирия, Таиланд, Узбекистан, Уганда, ЮАР", — отметили в ведомстве.

Там информировали, что самые представительные команды иностранных государств на АрМИ-2017 направлены из Казахстана, Китая, Ирана и Белоруссии. Казахстанские военнослужащие будут участвовать в 17 конкурсах военных игр, команда Китая — в 15, Белоруссия — в 12, Иран — в 11. Российская сборная выступит во всех 28 конкурсах. Общая численность участников превышает 4 тысячи человек.