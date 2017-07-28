Акулы войны. Самые грозные и необычные субмарины в мире

МОСКВА, 27 июля — РИА Новости, Андрей Коц. В пятницу в Северодвинске прошла церемония закладки атомной подводной лодки "Ульяновск" проекта "Ясень-М". Об этом сообщает пресс-служба завода "Севмаш", со стапелей которого новая многоцелевая субмарина сойдет к 2023 году. "Ульяновск" станет седьмым и последним кораблем в серии: головной "Ясень" — "Северодвинск" — был принят в состав ВМФ России в 2014 году, вторая лодка "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М" проходит испытания. "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск" и "Пермь" строятся.

Российская атомная подводная лодка "Ульяновск" Российская атомная подводная лодка "Ульяновск"

Корабли этого проекта — универсальные бойцы. Каждый будет вооружен арсеналом торпед и крылатых ракет, оснащен современным гидроакустическим оборудованием, новыми малошумными винтами и сможет эффективно бороться как с наземными целями, так и с морскими целями. Подлодки усилят Северный и Тихоокеанский флоты и будут прикрывать районы боевого патрулирования своих стратегических собратьев — подводных ракетных крейсеров проекта "Борей", тоже во многом уникальных. РИА Новости публикует подборку самых удивительных субмарин — российских и не только.

Самая большая

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" — единственный представитель проекта 941 "Акула", оставшийся в составе российского флота. Этот гигант высотой с девятиэтажный дом и водоизмещением под 50 тысяч тонн остается самой крупной субмариной в истории. Шесть крейсеров проекта, построенных в 80-х годах прошлого века, несли по 20 тяжелых межконтинентальных баллистических ракет Р-39 и считались командованием НАТО главными козырями советского ВМФ. Еще бы, ведь полный залп одной "Акулы" (или "Тайфуна", как эти лодки прозвали на Западе) мог испепелить полконтинента — одна ракета Р-39 несла 10 боевых блоков мощностью 200 килотонн каждый. Для сравнения: атомная бомба "Толстяк", сброшенная американцами на Хиросиму, "тянула" на 20 килотонн. Таким образом, "Акула" была способна одним залпом устроить аж две тысячи хиросим.

Впрочем, сегодня "Дмитрий Донской" используется в качестве "плавучей лаборатории" — именно с него осуществлялись испытательные пуски ракет "Булава", которыми вооружены более современные, компактные и малошумные "Бореи". Тем не менее выводить последнюю "Акулу" из состава флота военно-морское командование пока не спешит, и "Дмитрий Донской" продолжает играть не последнюю роль в обороне страны. Кстати, в День ВМФ 30 июля этот огромный подводный крейсер можно будет увидеть на Кронштадтском рейде.

Самая вооруженная

© AP Photo / Ahn Young-joon Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея © AP Photo / Ahn Young-joon Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея

Пальму первенства по штатному количеству ракет держат американские стратегические ракетоносцы проекта "Огайо" — каждая из 18 подлодок, на сегодняшний день входящих в состав ВМС США, вооружена 24 баллистическими ракетами Trident I и Trident II. Первые "Трезубцы" несут до восьми боевых блоков мощностью по 100 килотонн, вторые могут обрушить на цель уже 14 таких боеголовок или восемь более разрушительных мощностью по 475 килотонн. Атомоходы "Огайо" являются основой американских сил стратегического сдерживания — по оценкам западных аналитиков, в их пусковых шахтах скрывается более половины всего боезапаса ядерной триады США.

К другим достоинствам лодок "Огайо" можно отнести мощные двигатели, способные разогнать крейсер под водой до 25 узлов, и внушительную максимальную глубину погружения — около 550 метров. По этому показателю она превосходит другие лодки своего класса.

Самая тихая

Шесть подлодок модернизированного проекта 636.3 "Варшавянка" строились для нужд Черноморского флота России стахановскими темпами — всю серию собрали и передали морякам с 2010-го по 2016 год. Кстати, еще две были заложены 28 июля в Санкт-Петербурге в преддверии Дня ВМФ. Технологии их производства отлажены давно — более "простые" предшественницы этих лодок проекта 636 были одними из самых массовых дизельных многоцелевых подлодок в советском ВМФ. Новая серия во многом превосходит старые лодки, а одним из главных достоинств "Варшавянок" является их практически полная бесшумность на малом ходу, благодаря которой в НАТО эти корабли прозвали "черными дырами". По этому показателю с российскими "дизелюхами" могут сравниться разве что французские стратегические атомоходы "Триумфан".

© РИА Новости / Виталий Аньков Учения ТОФ по подъему экипажа аварийной подводной лодки в бухте Патрокл во Владивостоке © РИА Новости / Виталий Аньков Учения ТОФ по подъему экипажа аварийной подводной лодки в бухте Патрокл во Владивостоке

Каждая подлодка вооружена 18 торпедами и восемью ракетами класса "земля — воздух". Торпеды запускаются из шести торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра, которые автоматически перезагружаются каждые 15 секунд. Выдающиеся тактико-технические характеристики дают небольшой флотилии "Варшавянок" хороший шанс подобраться как можно ближе к ордеру авианосной ударной группы вероятного противника и быстро разрядить по ней весь боезапас. Достаточно всего одной торпеды, прорвавшейся к авианосцу, чтобы полностью его обезвредить, — он даст крен, и самолеты уже не смогут подняться с палубы.

Самая компактная

Самыми маленькими атомными подводными лодками в мире, стоящими на вооружении, по праву являются шесть французских многоцелевых "Рюби" (Rubis). Подводное водоизмещение каждой составляет 2600 тонн — в 20 раз меньше, чем у "Дмитрия Донского". Длина "Рюби" — 73,6 метра, а ширина — всего восемь метров. Таким образом, все построенные лодки проекта можно свободно разместить борт о борт на одном футбольном поле!

CC BY 3.0 / Brian Burnell / Французская атомная подводная лодка класса Rubis Amethyste движется в сторону военно-морской базы Портсмут, Великобритания CC BY 3.0 / Brian Burnell / Французская атомная подводная лодка класса Rubis Amethyste движется в сторону военно-морской базы Портсмут, Великобритания

В то же время эти малютки далеко не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. Каждая "Рюби" вооружена 14 торпедами калибра 550 миллиметров. Кроме того, они способны нести противокорабельные крылатые ракеты Exocet последних модификаций для атаки надводных целей. А атомный реактор и удобная компоновка внутренних помещений позволяют экипажу из 57 человек с относительным комфортом находиться в автономном плавании 45-60 суток.

Самая таинственная

Российский проект беспилотной атомной подводной лодки "Статус-6" засветился в СМИ случайно. Десятого ноября 2015 на совещании президента России Владимира Путина с представителями Министерства обороны оператор федерального телеканала крупным планом снял страницу презентации, которую листал один из генералов. По имеющимся данным, эта лодка будет миниатюрной, малозаметной, быстрой и максимально автоматизированной, а ее основной задачей станет доставка к побережью вероятного противника мощного ядерного заряда. По сути дела, такая субмарина будет большой торпедой, способной уничтожить береговую инфраструктуру или даже вызвать цунами.

Впрочем, 18 марта 2016 года представители Объединенной судостроительной корпорации, отвечая на вопрос журналистов о "Статусе-6", подтвердили разработку беспилотного подводного робота. Он будет достаточно крупным, чтобы нести собственные торпеды. В ОСК добавили, что корпорация также проектирует АПЛ-носители для таких роботов, что подтверждает оценки ряда экспертов, предположивших, что "Статус-6" — название концепции атомной подлодки пятого поколения, основным вооружением которой будут ударные дроны.