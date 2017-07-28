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Безопасность

Атомный подводный крейсер "Ульяновск" войдет в состав Северного флота

14:0428.07.2017
(обновлено: 14:06 28.07.2017)
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© Фото : СЕВМАШПодводная лодка проекта Ясень-М. Архивное фотоПодводная лодка проекта Ясень-М. Архивное фото
© Фото : СЕВМАШ

СЕВЕРОДВИНСК, 28 июл – РИА Новости. Заложенный в пятницу на заводе "Севмаш" многоцелевой атомный подводный крейсер (АПК) проекта "Ясень-М", который приказом главнокомандующего ВМФ будет носить имя "Ульяновск", получит Северный флот, заявил РИА Новости заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук.

Макет авианосца Шторм на выставке Армия 2015
CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko /
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"Эта подводная лодка придет на Северный флот", — сказал Бурсук сразу после церемонии закладки крейсера.

"Мы ожидаем эту подводную лодку на рубеже 2024 года, и надеемся, что "Севмаш" со своей задачей справится", — отметил Бурсук.

Во время церемонии закладки на АПЛ "Ульяновск" была приварена закладная доска, на которой написано наименование подводной лодки, проект и дата закладки, а также место, где она закладывается. Закладка прошла в сборочно-стапельном цехе "Севмаша", где строятся все атомные подводные лодки проекта "Ясень" и "Борей".

АПК "Ульяновск" станет шестым в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", спроектированных Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Головной корабль этого проекта — "Казань" — 31 марта 2017 года был спущен на воду и проходит заводские испытания.

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш
© РИА Новости . Сайт Dover-Marina.com
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Атомные подводные крейсеры "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" находятся на разных этапах строительства. Как поясняют специалисты, изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями кооперации.

Согласно военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными подлодками России, пояснили на "Севмаше".

Головной подводный крейсер серии (проект "Ясень") – "Северодвинск" – построен на Севмаше и передан Военно-морскому флоту 17 июня 2014 года. Предназначен для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника, оснащен принципиально новыми комплексами вооружения и автоматики.

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Безопасность
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Александр Закупин
Дай Бог!
14:05
28.07.2017
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