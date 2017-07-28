Атомный подводный крейсер "Ульяновск" войдет в состав Северного флота

СЕВЕРОДВИНСК, 28 июл – РИА Новости. Заложенный в пятницу на заводе "Севмаш" многоцелевой атомный подводный крейсер (АПК) проекта "Ясень-М", который приказом главнокомандующего ВМФ будет носить имя "Ульяновск", получит Северный флот, заявил РИА Новости заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук.

"Эта подводная лодка придет на Северный флот", — сказал Бурсук сразу после церемонии закладки крейсера.

"Мы ожидаем эту подводную лодку на рубеже 2024 года, и надеемся, что "Севмаш" со своей задачей справится", — отметил Бурсук.

Во время церемонии закладки на АПЛ "Ульяновск" была приварена закладная доска, на которой написано наименование подводной лодки, проект и дата закладки, а также место, где она закладывается. Закладка прошла в сборочно-стапельном цехе "Севмаша", где строятся все атомные подводные лодки проекта "Ясень" и "Борей".

АПК "Ульяновск" станет шестым в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", спроектированных Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Головной корабль этого проекта — "Казань" — 31 марта 2017 года был спущен на воду и проходит заводские испытания.

Атомные подводные крейсеры "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" находятся на разных этапах строительства. Как поясняют специалисты, изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями кооперации.

Согласно военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, станут основными многоцелевыми атомными подлодками России, пояснили на "Севмаше".

Головной подводный крейсер серии (проект "Ясень") – "Северодвинск" – построен на Севмаше и передан Военно-морскому флоту 17 июня 2014 года. Предназначен для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника, оснащен принципиально новыми комплексами вооружения и автоматики.