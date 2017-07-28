В Петербурге заложили две подлодки проекта 636.3 для ТОФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Первые две дизель-электрические подводные лодки "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота (ТОФ) заложили в пятницу на "Адмиралтейских верфях".

Подлодки проекта "Варшавянка" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. У лодок модифицированного 636-го проекта выше боевая эффективность. Подводные лодки этого проекта объединяют в себе сочетание характеристик акустической скрытности и дальности обнаружения целей. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

Шесть лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота. Эта серия подводных лодок строилась на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010-го по ноябрь 2016 года. Две первые подводные лодки серии – "Новороссийск" и "Ростов-на-Дону" – вошли в состав Военно-морского флота в августе и декабре 2014 года, третья и четвертая – "Старый Оскол" и "Краснодар" — переданы в состав Черноморского флота в июле и ноябре 2015 года, пятая – "Великий Новгород" — в октябре 2016 года, шестая – "Колпино" — в ноябре 2016 года.