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Безопасность

"Работаем по всем направлениям": у России появятся военные конвертопланы

Сюжет:
МАКС-2017 (124)
18:3422.07.2017
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© РИА Новости / Андрей КоцБеспилотный конвертоплан RHV-30 на выставке HeliRussia 2017. Архивное фотоБеспилотный конвертоплан RHV-30 на выставке HeliRussia 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Коц

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Конвертопланы и тяжелые беспилотники создаются для российских вооруженных сил, сообщил главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.

Презентация истребителя МиГ-35
© РИА Новости / Андрей Чаплыгин
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Работы, по его словам, идут "по всем направлениям" и "беспилотная тематика развивается". Создаются малые, средние и большие беспилотники и конвертопланы.

В будущем беспилотные аппараты смогут работать "стаей",  встраиваясь в единую систему управления, рассказал Бондарев. Появление такой системы позволит значительно удешевить подготовку операторов дронов.

"Обучить летчика дороже, чем поставить на самолет хороший автопилот. Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, то со временем, с развитием наземной составляющей, он сможет управлять пятью, а то и десятью аппаратами", — пояснил главком ВКС.

Ранее Бондарев отмечал, что в будущем беспилотная авиация – малозаметная и более устойчивая в боевых условиях – сможет решать стратегические ударные задачи.

Беспилотный конвертоплан RHV-30   

Конструкторское бюро "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" представило на авиасалоне МАКС-2017 опытный образец модернизированного беспилотника-конвертоплана RHV-30 – недавно он завершил очередной этап летных испытаний.

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Конвертопланы — аппараты с одним или несколькими винтовыми двигателями, которые расположены в поворотных гондолах. На взлете и при посадке они работают как подъемные, по вертолетному принципу. В горизонтальном полете двигатели поворачиваются параллельно земле и работают как тянущие.

В результате машина может взлетать с любой площадки — ей не нужна взлетно-посадочная полоса — и передвигаться со скоростью самолета. Однако реализовать такую идею технически сложно, и на сегодняшний день единственный серийный конвертоплан — американский Bell V-22 Osprey.

Российский RHV-30 уже в этом году должен выйти на второй этап испытаний – его протестируют в различных режимах полета, погодных условиях и с целевыми элементами полезной нагрузки. Запуск серийного производства ожидается в конце 2018 года.

Аппарат оснащен четырьмя трехлопастными двигателями в поворотных гондолах. В горизонтальном полете его поддерживают в воздухе два жестких крыла с загнутыми вверх законцовками. Он может разгоняться до 140 километров в час, преодолевать расстояние в сто километров и подниматься на высоту до трех тысяч метров. В воздух RHV-30 может поднять до пяти килограммов полезной нагрузки. 

Авиационный комплекс МиГ-35. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"RHV-30 может применяться для мониторинга экологической обстановки, патрулирования акватории прибрежных вод, в том числе арктических, картографирования местности, наблюдения за техническим состоянием различных объектов", — пояснили в пресс-службе "Вертолетов России". В военных целях конвертоплан может использоваться для разведки.

На основе машины предполагается создать конвертоплан со взлетной массой до двух тонн, с увеличенной массой полезной нагрузки.

Беспилотники на МАКС-2017

Беспилотные аппараты стали отдельным пунктом программы МАКС-2017. "Вертолеты России" впервые представили на авиафоруме прототипы беспилотников вертолетного типа VRT300.

Экраноплан типа Чайка. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Сафронов
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Аппарат разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision — с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и Opticvision — с увеличенной дальностью полета для мониторинга и дистанционного зондирования.

Благодаря дизельному двигателю и возможности корабельного базирования арктическая версия VRT300 незаменима "как на ледоколах, так и на буровых платформах", подчеркивают в "Вертолетах России".

"Технические решения, использованные в VRT300, позволят заблаговременно определять толщину льда и оптимизировать курс (судна – ред.) в соответствии с полученными данными",  —  заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский.

В "Вертолетах России" отмечают особый интерес к разработке со стороны Китая, который планирует стать одним из эксплуатантов Северного морского пути.

Группа "Кронштадт" в ходе авиасалона заявила, что начинает продвигать на экспорт тяжелый разведывательный беспилотник "Орион-Э".

Демонстрационные полеты беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Следующая модель российского беспилотника "Орион-Э" будет ударной

По словам гендиректора компании Армена Исаакяна, аппарат готов к серийному производству. "Рассчитываем занять свою нишу в сфере тяжелых беспилотников", — сказал он.

В состав комплекса "Орион-Э" входит от четырех до шести беспилотников и наземная станция. По словам конструкторов, в нем "сто процентов новизны": в конструкции используются детали, которые ранее не применялись в других моделях.

Целевая нагрузка "Орион-Э" может достигать 200 килограмм, продолжительность полета — до 24 часов. Радиус применения — до 300 километров.

В компании также сообщили, что следующая модель "Орион-Э" будет ударной. 

Самолет национальной пилотажной группы ОАЭ Fursan Al Emarat на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чудеса пилотажа на МАКС-2017

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