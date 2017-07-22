Военные кинологи из трех стран прибыли в Россию на Армейские игры

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Военные кинологи из Египта, Казахстана и Узбекистана приехали в Подмосковье для участия в конкурсе "Верный друг" в рамках в Армейских международных игр, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Иностранных спортсменов встретили традиционным русским караваем, который поднесли девушки в национальных костюмах, отмечается в сообщении.
После торжественного приема служебные собаки прошли профилактический ветеринарный осмотр для определения состояния здоровья после дороги. Согласно сообщению, в настоящее время собаки национальных сборных проходят акклиматизацию.
Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней.