Военные кинологи из трех стран прибыли в Россию на Армейские игры

Военнослужащие со своими собаками на открытии Всеармейского этапа конкурса кинологов ВС РФ Верный друг. Архивное фото

Военнослужащие со своими собаками на открытии Всеармейского этапа конкурса кинологов ВС РФ Верный друг. Архивное фото

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Военные кинологи из Египта, Казахстана и Узбекистана приехали в Подмосковье для участия в конкурсе "Верный друг" в рамках в Армейских международных игр, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В учебный центр служебного собаководства Вооруженных сил Российской Федерации в Дмитровский район Московской области прибыли команды-участники международного этапа кинологического конкурса "Верный друг", представляющие сборные команды Арабской Республики Египет, Республики Узбекистан и Республики Казахстан", — говорится в сообщении.

Иностранных спортсменов встретили традиционным русским караваем, который поднесли девушки в национальных костюмах, отмечается в сообщении.

После торжественного приема служебные собаки прошли профилактический ветеринарный осмотр для определения состояния здоровья после дороги. Согласно сообщению, в настоящее время собаки национальных сборных проходят акклиматизацию.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней.