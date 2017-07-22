В Китай на конкурс "Мастер-оружейник" прибыли команды из четырех стран

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Военные из России, Казахстана, Узбекистана и Ирана прибыли в Китай для участия в конкурсе Армейских международных игр "Мастер-оружейник", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Для участия в международном конкурсе "Мастер-оружейник" в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая прибыли военнослужащие из Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Исламской Республики Иран", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ремонтные отделения артиллерийского и танкового вооружения Ирана и Узбекистана впервые выступят в международных состязаниях. Всего в соревнованиях "Мастер-оружейник", которые пройдут на полигоне минобороны КНР "Корла", примут участие команды из пяти стран.

Ранее около 100 российских военнослужащих прибыли на этот полигон сухопутных войск армии Китая для участия в АрМИ-2017.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней.