Пуля-дура. Каким оружием из научной фантастики будут воевать в будущем

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Андрей Коц. В начале июля стало известно, что перспективная российская атомная подводная лодка проекта "Хаска" будет построена в 2018-2025 годах. Об этом сообщил замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук в рамках Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге. Основным ударным комплексом нового корабля могут стать гиперзвуковые ракеты "Циркон", испытания которых проводятся в России с 2016 года. Новое оружие сможет достигать умопомрачительных скоростей в семь-восемь тысяч километров в час, что делает его неуязвимым для всех существующих систем ПВО и ПРО.

Гиперзвуковое оружие

Многие аналитики считают, что это максимум, который можно выжать из современных ракетных технологий. Многие оружейные отрасли к настоящему времени уперлись в потолок предельных возможностей. Сложно, например, заставить автоматную пулю лететь быстрее, а передовое высокоточное оружие — бить еще точнее. Вместе с тем ученые и военные многих стран долгие годы пытаются совершить технологический рывок, который позволит им создать средства поражения, основанные на совершенно иных физических принципах. И хотя многие проекты остались только на бумаге, данные, полученные при их разработке, могут быть использованы при создании настоящего "оружия будущего".

Гиперзвуковые летательные аппараты (самолеты, ракеты, БПЛА и другие), хоть и работают на тех же принципах, что и сверхзвуковые, имеют от них ряд существенных отличий, которые и позволяют им достигать огромных скоростей. К примеру, маршевый участок полета российского противокорабельного "Циркона", по данным из открытых источников, проходит на высотах 30-40 километров. Там очень слабое сопротивление воздуха, следовательно, больше скорость и дальнобойность ракеты. На эту высоту "Циркон" доставляет твердотопливный двигатель, разгоняющий боеприпас до сверхзвука. Далее включается прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который и выводит ракету на гиперзвук. Дальность полета, по разным прикидкам, составляет от 350 до 500 километров.

© US Air Force Графическое изображение разрабатываемой в США гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A Waverider © US Air Force Графическое изображение разрабатываемой в США гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A Waverider

Принятие новой ракеты на вооружение планируется уже в следующем году. По мнению ряда военных экспертов, появление "Циркона" на флоте приведет к тому, что роль авианосных сил США будет резко ослаблена в пользу российских атомных крейсеров и подводных лодок, которые планируется оснастить этими ракетами. Но не стоит забывать, что американцы тоже ведут разработку подобных комплексов. К ним относится, например, гиперзвуковая крылатая ракета X-51 Waverider от концерна Boeing. Она проходит испытания с 2010 года, информация о ее готовности к производству засекречена. Но известно, что во время тестового полета в 2013 году Waverider достигла высоты 18 200 метров, где развила скорость более 5,5 тысячи километров в час и преодолела расстояние в 426 километров. На вооружение эту ракету примут, как ожидается, до конца 2017 года.

Рельсотрон

До таких скоростей пытаются разогнать не только ударные комплексы. Известно, что в ряде стран ведется разработка в области создания гиперзвуковых самолетов, беспилотников, космопланов и космолетов, боевых блоков баллистических ракет. В частности, в прошлом году Пентагон сообщил, что американская разведка в 2014-2016 годах зафиксировала семь испытательных пусков китайского гиперзвукового летательного аппарата DF-ZF. Он развил скорость около шести тысяч километров в час.

Еще одним перспективным направлением в области вооружений являются так называемые рельсотроны. Они представляют собой электромагнитные ускорители масс, разгоняющие токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих-рельс с помощью силы Ампера. Проще говоря, это пушка, стреляющая боеприпасами, разгоняемыми электрическим током, а не пороховым зарядом.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Российские ученые выстрелили из рельсотрона пластиковой пулей. Кадры испытаний

В огнестрельном оружии скорость снаряда ограничена его весом и кинетикой проходящей при выстреле химической реакции. В случае же рельсотрона сверхлегкий боеприпас теоретически можно разогнать до любых скоростей. К примеру, российские ученые Шатурского филиала Объединенного института высоких температур РАН в прошлом году пальнули из экспериментального рельсотрона 15-граммовой пластмассовой пулей по алюминиевой болванке. Боеприпас удалось разогнать до скорости три километра в секунду, в результате чего на мишени осталась внушительная вмятина.

Использовать рельсотрон в военных целях планируют и американцы. Командование ВМС США рассматривает возможность установки этого оружия на эсминцы класса Zumwalt к 2020 году. Впрочем, перспективы проекта пока не ясны. Рельсотроны обладают рядом недостатков: во-первых, они очень громоздки и занимают много места. Во-вторых, для стрельбы нужен сверхмощный источник питания. В-третьих, траекторию снаряда, выпущенного из рельсотрона, невозможно корректировать в полете. В-четвертых, его пробиваемость на больших дальностях почти не отличается от боеприпасов традиционной ствольной артиллерии среднего калибра. Впрочем, в июне прошлого года президент РАН Владимир Фортов сообщил, что российские рельсотроны, возможно, будут использоваться для уничтожения космического мусора, а также вывода спутников и грузов на орбиту.

Боевой лазер

С лазерным оружием в годы холодной войны экспериментировали и в СССР, и в США, однако ни одна система на вооружение так и не поступила. Для того чтобы придать лазерному лучу убойную мощность, требовались слишком габаритные источники энергии. Тем не менее работы ведутся и сегодня. Основным направлением разработок являются крупные мобильные и стационарные системы наземного, морского и воздушного базирования. Перспективные области применения — поражение баллистических ракет, повреждение спутников и оптических приборов, борьба с авиацией, беспилотниками, малыми кораблями, ослепление военнослужащих противника.

Самым известным проектом, воплощенным в металле, стал американский экспериментальный самолет с бортовым химическим лазером Boeing YAL-1, поднявшийся в воздух в 2002 году. Предполагалось, что при вероятности начала ядерной войны — в течение угрожаемого периода — он будет вылетать на патрулирование. И в случае старта межконтинентальных баллистических ракет противника — поражать их на разгонном участке траектории мегаваттным лазером. В ходе испытаний самолет успешно сбил несколько учебных целей, однако в 2011 году проект закрыли. В Пентагоне его сочли слишком дорогим, а в интересах противоракетной обороны было решено сконцентрироваться на совершенствовании системы ПРО Aegis и противоракет Standard. Тем не менее американские военные продолжают работать над рядом перспективных лазерных проектов.

О программе создания боевых лазеров в современной России известно немного. В 2014 году начальник Генштаба Вооруженных сил Юрий Балуевский сообщил, что работы над таким оружием ведутся, но подробностей не озвучил. Известно, что в СССР акцент был сделан на создание лазера для ослепления и уничтожения спутников противника. Кстати, именно в Советском Союзе создан единственный действующий образец ручного лазерного оружия — лучевой пистолет нелетального воздействия, предназначенный для вооружения космонавтов, работающих на орбитальных станциях.

Лазерный пистолет, разработанный Академией РВСН в 1984 году Лазерный пистолет, разработанный Академией РВСН в 1984 году

Микроволновая пушка

Американские ученые с конца 90-х годов прошлого века работали над созданием оружия, способного лишить солдат противника способности воевать, не причиняя им особого вреда. Исследования шли по нескольким направлениям. Одним из них стал проект Active Denial System (ADS) — Система активного отбрасывания. По сути дела, это мощная СВЧ-пушка, излучающая электромагнитные колебания в диапазоне миллиметровых волн с частотой около 94 ГГц, которые оказывают кратковременное шоковое воздействие на людей. Облучаемые сразу же начинают испытывать сильный зуд и жжение по всей поверхности кожи. Через пять секунд боль становится невыносимой, а человек — небоеспособным и все усилия прикладывает к тому, чтобы убежать как можно дальше. Американские военные с мрачноватой иронией дали этому воздействию обозначение goodbye effect — "эффект "до свидания".

Предполагалось установить системы ADS на армейские бронеавтомобили Hummer и бронетранспортеры Stryker. Однако широкого распространения в войсках это оружие не получило и ограниченно используется правоохранительными органами США как средство дистанционного разгона враждебно настроенной толпы. Впрочем, в Пентагоне не исключают возможности установки более мощного излучателя на самолет-артбатарею AC-130 для нелетальных "бомбардировок" солдат противника с воздуха.