Пуля-дура. Каким оружием из научной фантастики будут воевать в будущем

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Андрей Коц. В начале июля стало известно, что перспективная российская атомная подводная лодка проекта "Хаска" будет построена в 2018-2025 годах. Об этом сообщил замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук в рамках Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге. Основным ударным комплексом нового корабля могут стать гиперзвуковые ракеты "Циркон", испытания которых проводятся в России с 2016 года. Новое оружие сможет достигать умопомрачительных скоростей в семь-восемь тысяч километров в час, что делает его неуязвимым для всех существующих систем ПВО и ПРО.
Гиперзвуковое оружие
Гиперзвуковые летательные аппараты (самолеты, ракеты, БПЛА и другие), хоть и работают на тех же принципах, что и сверхзвуковые, имеют от них ряд существенных отличий, которые и позволяют им достигать огромных скоростей. К примеру, маршевый участок полета российского противокорабельного "Циркона", по данным из открытых источников, проходит на высотах 30-40 километров. Там очень слабое сопротивление воздуха, следовательно, больше скорость и дальнобойность ракеты. На эту высоту "Циркон" доставляет твердотопливный двигатель, разгоняющий боеприпас до сверхзвука. Далее включается прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который и выводит ракету на гиперзвук. Дальность полета, по разным прикидкам, составляет от 350 до 500 километров.
Принятие новой ракеты на вооружение планируется уже в следующем году. По мнению ряда военных экспертов, появление "Циркона" на флоте приведет к тому, что роль авианосных сил США будет резко ослаблена в пользу российских атомных крейсеров и подводных лодок, которые планируется оснастить этими ракетами. Но не стоит забывать, что американцы тоже ведут разработку подобных комплексов. К ним относится, например, гиперзвуковая крылатая ракета X-51 Waverider от концерна Boeing. Она проходит испытания с 2010 года, информация о ее готовности к производству засекречена. Но известно, что во время тестового полета в 2013 году Waverider достигла высоты 18 200 метров, где развила скорость более 5,5 тысячи километров в час и преодолела расстояние в 426 километров. На вооружение эту ракету примут, как ожидается, до конца 2017 года.
Рельсотрон
Еще одним перспективным направлением в области вооружений являются так называемые рельсотроны. Они представляют собой электромагнитные ускорители масс, разгоняющие токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих-рельс с помощью силы Ампера. Проще говоря, это пушка, стреляющая боеприпасами, разгоняемыми электрическим током, а не пороховым зарядом.
В огнестрельном оружии скорость снаряда ограничена его весом и кинетикой проходящей при выстреле химической реакции. В случае же рельсотрона сверхлегкий боеприпас теоретически можно разогнать до любых скоростей. К примеру, российские ученые Шатурского филиала Объединенного института высоких температур РАН в прошлом году пальнули из экспериментального рельсотрона 15-граммовой пластмассовой пулей по алюминиевой болванке. Боеприпас удалось разогнать до скорости три километра в секунду, в результате чего на мишени осталась внушительная вмятина.
Использовать рельсотрон в военных целях планируют и американцы. Командование ВМС США рассматривает возможность установки этого оружия на эсминцы класса Zumwalt к 2020 году. Впрочем, перспективы проекта пока не ясны. Рельсотроны обладают рядом недостатков: во-первых, они очень громоздки и занимают много места. Во-вторых, для стрельбы нужен сверхмощный источник питания. В-третьих, траекторию снаряда, выпущенного из рельсотрона, невозможно корректировать в полете. В-четвертых, его пробиваемость на больших дальностях почти не отличается от боеприпасов традиционной ствольной артиллерии среднего калибра. Впрочем, в июне прошлого года президент РАН Владимир Фортов сообщил, что российские рельсотроны, возможно, будут использоваться для уничтожения космического мусора, а также вывода спутников и грузов на орбиту.
Боевой лазер
С лазерным оружием в годы холодной войны экспериментировали и в СССР, и в США, однако ни одна система на вооружение так и не поступила. Для того чтобы придать лазерному лучу убойную мощность, требовались слишком габаритные источники энергии. Тем не менее работы ведутся и сегодня. Основным направлением разработок являются крупные мобильные и стационарные системы наземного, морского и воздушного базирования. Перспективные области применения — поражение баллистических ракет, повреждение спутников и оптических приборов, борьба с авиацией, беспилотниками, малыми кораблями, ослепление военнослужащих противника.
Самым известным проектом, воплощенным в металле, стал американский экспериментальный самолет с бортовым химическим лазером Boeing YAL-1, поднявшийся в воздух в 2002 году. Предполагалось, что при вероятности начала ядерной войны — в течение угрожаемого периода — он будет вылетать на патрулирование. И в случае старта межконтинентальных баллистических ракет противника — поражать их на разгонном участке траектории мегаваттным лазером. В ходе испытаний самолет успешно сбил несколько учебных целей, однако в 2011 году проект закрыли. В Пентагоне его сочли слишком дорогим, а в интересах противоракетной обороны было решено сконцентрироваться на совершенствовании системы ПРО Aegis и противоракет Standard. Тем не менее американские военные продолжают работать над рядом перспективных лазерных проектов.
О программе создания боевых лазеров в современной России известно немного. В 2014 году начальник Генштаба Вооруженных сил Юрий Балуевский сообщил, что работы над таким оружием ведутся, но подробностей не озвучил. Известно, что в СССР акцент был сделан на создание лазера для ослепления и уничтожения спутников противника. Кстати, именно в Советском Союзе создан единственный действующий образец ручного лазерного оружия — лучевой пистолет нелетального воздействия, предназначенный для вооружения космонавтов, работающих на орбитальных станциях.
Микроволновая пушка
Предполагалось установить системы ADS на армейские бронеавтомобили Hummer и бронетранспортеры Stryker. Однако широкого распространения в войсках это оружие не получило и ограниченно используется правоохранительными органами США как средство дистанционного разгона враждебно настроенной толпы. Впрочем, в Пентагоне не исключают возможности установки более мощного излучателя на самолет-артбатарею AC-130 для нелетальных "бомбардировок" солдат противника с воздуха.