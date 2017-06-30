В Петербурге спустили на воду корвет "Гремящий"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн — РИА Новости. Корвет "Гремящий" проекта 20385, строящийся для Военно-морского флота России, спустили на воду в пятницу на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в ОСК).

"Сегодня мы производим спуск боевого корабля с новейшими комплексами вооружения", — сказал на церемонии спуска начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников, пожелав корабелам выполнения программы по гособоронзаказу.

Как отметил генеральный директор "Северной верфи", вице-президент ОСК Игорь Пономарев, в следующем году "корвет должен вступить в ряды Военно-морского флота".

В августе на корвете "Гремящий" начнутся швартовные испытания. Параллельно будут продолжены достроечные работы, в том числе оборудование и зашивка жилых, санитарно-бытовых помещений и камбузов, устройство изоляции. Сейчас на корвете устанавливается штатное вооружение — ракетный, артиллерийский и зенитный комплексы. Заселение экипажа планируется осенью, весной следующего года корвет отправится на ходовые испытания. Передать корвет "Гремящий" ВМФ РФ необходимо до конца 2018 года.

Проект 20385 разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину — 104 метра, ширину — 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания — около 4 тысяч морских миль, экипаж — 99 человек. На вооружении кораблей этого проекта — универсальный ракетный комплекс "Калибр-НК", зенитный ракетный комплекс "Редут", 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190-01, два 30-миллиметровых зенитных автомата АК-630М, противолодочный комплекс "Пакет". На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).