Воздушная разведка НАТО ищет бреши в обороне западных границ России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Воздушная разведка стран НАТО с середины июня резко повысила активность на западных рубежах России, самолеты США и их европейских союзников более 15 раз подлетали к государственной границе. Последний инцидент произошел в среду около полудня над нейтральными водами Балтийского моря, когда американский истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, на котором он следовал в Калининград. Перехватчика быстро отогнал российский Су-27, сопровождавший самолет главы военного ведомства.
Накануне вечером Министерство обороны сообщило об успешном перехвате американского воздушного разведчика RC-135 над Балтийским морем, следовавшего в направлении российской границы. В воздух подняли Су-27, сопровождавший цель до смены ее курса. Однако буквально через десять минут в том же районе появился еще один разведывательный борт ВВС США, на перехват которого пришлось отправлять очередной истребитель.
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Практически все разведывательные вылеты натовские самолеты осуществляли в зоне ответственности Шестой армии ВВС и ПВО. Это оперативное объединение считается одним из сильнейших и наиболее хорошо оснащенных в составе Воздушно-космических сил. Оно прикрывает небо 29 регионов, расположенных в западной части страны, и обеспечивает безопасность 3750 километров государственной границы России. В случае гипотетического вооруженного конфликта со странами НАТО именно это формирование должно сдержать первый удар неприятельской авиации и крылатых ракет.
Эксперт подчеркнул, что подобная разведка проводится всегда негласно. Многочисленные учения войск стран НАТО в Восточной Европе, воинственные заявления генералов, крики прибалтийских политиков о "русской угрозе" — это все ширма, за которой без лишнего шума идет, по сути, боевая работа по выявлению слабых сторон российской обороны.
Ловля на живца
Отдельная задача западных разведок — обнаружение позиций комплексов противовоздушной обороны Шестой армии ВВС и ПВО в частности и Западного военного округа в целом. За последние десять лет российскому военному руководству удалось создать на этом направлении серьезную многоэшелонированную систему ПВО. В случае воздушного нападения первыми в бой вступят дивизионы ЗРС С-300ПМ и С-400, способные поражать цели на дистанциях до 400 километров (в зависимости от используемой ракеты). Если противнику удается пройти первый рубеж обороны, по нему начинают работать комплексы средней дальности С-300ПС и С-350 "Витязь". А уцелевшие самолеты и крылатые ракеты попадут под огонь систем малого радиуса действия "Панцирь-С1".
При необходимости всю эту группировку можно будет усилить средствами ПВО Сухопутных войск — комплексами С-300В, "Бук-М2", "Тор-М2" и другими. Естественно, противник не горит желанием биться лбом об этот зенитно-ракетный "забор" и всеми силами будет пытаться выяснить местонахождение позиций боевого развертывания средств ПВО, чтобы заблаговременно их уничтожить.
В случае вооруженного конфликта по разведанным позициям будет нанесен удар противорадиолокационными ракетами класса "воздух-поверхность" и "поверхность-поверхность". Они самостоятельно наводятся на источники радиоизлучения (главным образом на РЛС) и уничтожают их, "ослепляя" систему ПВО. Впрочем, российские зенитно-ракетные системы по большей части мобильны и могут быстро менять позиции, что серьезно осложняет их поражение.