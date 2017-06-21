Воздушная разведка НАТО ищет бреши в обороне западных границ России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Воздушная разведка стран НАТО с середины июня резко повысила активность на западных рубежах России, самолеты США и их европейских союзников более 15 раз подлетали к государственной границе. Последний инцидент произошел в среду около полудня над нейтральными водами Балтийского моря, когда американский истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, на котором он следовал в Калининград. Перехватчика быстро отогнал российский Су-27, сопровождавший самолет главы военного ведомства.

Накануне вечером Министерство обороны сообщило об успешном перехвате американского воздушного разведчика RC-135 над Балтийским морем, следовавшего в направлении российской границы. В воздух подняли Су-27, сопровождавший цель до смены ее курса. Однако буквально через десять минут в том же районе появился еще один разведывательный борт ВВС США, на перехват которого пришлось отправлять очередной истребитель.

Поиск частоты

А в ночь на среду ряд СМИ сообщил об американском стратегическом беспилотнике RQ-4A Global Hawk, который несколько часов курсировал в районе Финского залива вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Ранее БПЛА этой системы неоднократно облетали Донбасс и наводили авиацию США на объекты террористов в Сирии. Очевидно, что воздушная разведка стран НАТО пытается найти у западных границ России что-то важное.

Практически все разведывательные вылеты натовские самолеты осуществляли в зоне ответственности Шестой армии ВВС и ПВО. Это оперативное объединение считается одним из сильнейших и наиболее хорошо оснащенных в составе Воздушно-космических сил. Оно прикрывает небо 29 регионов, расположенных в западной части страны, и обеспечивает безопасность 3750 километров государственной границы России. В случае гипотетического вооруженного конфликта со странами НАТО именно это формирование должно сдержать первый удар неприятельской авиации и крылатых ракет.

"Естественно, это направление, мягко говоря, очень интересует НАТО, — рассказал РИА Новости руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин. — Они пытаются максимально полно разведать потенциал наших войск на данном конкретном участке. Чаще всего у границ летают американские RC-135. Это самолеты радиоэлектронной разведки, в чьи задачи входят определение и фиксация радиочастот, на которых ведут переговоры военные и представители других силовых структур, например погранвойск ФСБ. Хочу обратить внимание, что подобную информацию собирают только и исключительно для войны. Эти частоты нужны, в частности, для создания программного обеспечения для войск радиоэлектронной борьбы, чтобы уже потом, во время "горячей" фазы, ставить помехи, подслушивать переговоры".

Эксперт подчеркнул, что подобная разведка проводится всегда негласно. Многочисленные учения войск стран НАТО в Восточной Европе, воинственные заявления генералов, крики прибалтийских политиков о "русской угрозе" — это все ширма, за которой без лишнего шума идет, по сути, боевая работа по выявлению слабых сторон российской обороны.

Ловля на живца

Отдельная задача западных разведок — обнаружение позиций комплексов противовоздушной обороны Шестой армии ВВС и ПВО в частности и Западного военного округа в целом. За последние десять лет российскому военному руководству удалось создать на этом направлении серьезную многоэшелонированную систему ПВО. В случае воздушного нападения первыми в бой вступят дивизионы ЗРС С-300ПМ и С-400, способные поражать цели на дистанциях до 400 километров (в зависимости от используемой ракеты). Если противнику удается пройти первый рубеж обороны, по нему начинают работать комплексы средней дальности С-300ПС и С-350 "Витязь". А уцелевшие самолеты и крылатые ракеты попадут под огонь систем малого радиуса действия "Панцирь-С1".

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При необходимости всю эту группировку можно будет усилить средствами ПВО Сухопутных войск — комплексами С-300В, "Бук-М2", "Тор-М2" и другими. Естественно, противник не горит желанием биться лбом об этот зенитно-ракетный "забор" и всеми силами будет пытаться выяснить местонахождение позиций боевого развертывания средств ПВО, чтобы заблаговременно их уничтожить.

"Выглядит этот процесс следующим образом: как только самолет-провокатор приближается к границе, включаются наши радиолокационные системы и начинают его "вести", тем самым выдавая свое местоположение, — пояснил РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — Параллельно американские спутники, висящие над регионом, проводят топографическую съемку местности, основываясь на координатах, полученных от разведчика. Цель — выяснить, какие типы вооружений привязаны к этим РЛС, где их позиции и сколько их всего. По сути, это ловля на живца, в которой роль приманки играет самолет-разведчик".

В случае вооруженного конфликта по разведанным позициям будет нанесен удар противорадиолокационными ракетами класса "воздух-поверхность" и "поверхность-поверхность". Они самостоятельно наводятся на источники радиоизлучения (главным образом на РЛС) и уничтожают их, "ослепляя" систему ПВО. Впрочем, российские зенитно-ракетные системы по большей части мобильны и могут быстро менять позиции, что серьезно осложняет их поражение.

"Помимо систем ПВО, НАТО очень интересуют наши летчики, постоянно поднимающиеся на перехват их разведчиков, — рассказал Александр Жилин. — Они проверяют, как быстро дежурные истребители оказываются в воздухе, с какой скоростью идут на сближение, на каких частотах переговариваются, смело действуют или осторожно. Именно такой проверкой и было сближение с бортом Сергея Шойгу натовского F-16. Стоит отметить, что эта провокация на грани фола. Перехват литерного самолета, перевозящего высших лиц государства или особо ценные дипломатические грузы через границу, — это пощечина, которая может привести к полномасштабной войне. Но пилот истребителя Су-27 оказался молодцом — повел себя абсолютно адекватно и отогнал провокатора без риска для самолета министра обороны.