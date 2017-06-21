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Безопасность

Воздушная разведка НАТО ищет бреши в обороне западных границ России

17:3121.06.2017
(обновлено: 19:27 21.06.2017)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолеты НАТО в воздушном пространстве ЛитвыСамолеты НАТО в воздушном пространстве Литвы
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Воздушная разведка стран НАТО с середины июня резко повысила активность на западных рубежах России, самолеты США и их европейских союзников более 15 раз подлетали к государственной границе. Последний инцидент произошел в среду около полудня над нейтральными водами Балтийского моря, когда американский истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, на котором он следовал в Калининград. Перехватчика быстро отогнал российский Су-27, сопровождавший самолет главы военного ведомства.

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© РИА Новости
Истребитель НАТО F-16 пытался приблизиться к самолету министра обороны России

Накануне вечером Министерство обороны сообщило об успешном перехвате американского воздушного разведчика RC-135 над Балтийским морем, следовавшего в направлении российской границы. В воздух подняли Су-27, сопровождавший цель до смены ее курса. Однако буквально через десять минут в том же районе появился еще один разведывательный борт ВВС США, на перехват которого пришлось отправлять очередной истребитель.

Американские военные во время учений НАТО Saber Strike в Польше. 16 июня 2017
© REUTERS / Ints Kalnins
Шойгу рассказал, что означает боевая подготовка НАТО у российских границ
А в ночь на среду ряд СМИ сообщил об американском стратегическом беспилотнике RQ-4A Global Hawk, который несколько часов курсировал в районе Финского залива вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Ранее БПЛА этой системы неоднократно облетали Донбасс и наводили авиацию США на объекты террористов в Сирии. Очевидно, что воздушная разведка стран НАТО пытается найти у западных границ России что-то важное.

Поиск частоты

Практически все разведывательные вылеты натовские самолеты осуществляли в зоне ответственности Шестой армии ВВС и ПВО. Это оперативное объединение считается одним из сильнейших и наиболее хорошо оснащенных в составе Воздушно-космических сил. Оно прикрывает небо 29 регионов, расположенных в западной части страны, и обеспечивает безопасность 3750 километров государственной границы России. В случае гипотетического вооруженного конфликта со странами НАТО именно это формирование должно сдержать первый удар неприятельской авиации и крылатых ракет.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Шойгу: ситуация у западных границ РФ ухудшается из-за активности НАТО
"Естественно, это направление, мягко говоря, очень интересует НАТО, — рассказал РИА Новости руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин. — Они пытаются максимально полно разведать потенциал наших войск на данном конкретном участке. Чаще всего у границ летают американские RC-135. Это самолеты радиоэлектронной разведки, в чьи задачи входят определение и фиксация радиочастот, на которых ведут переговоры военные и представители других силовых структур, например погранвойск ФСБ. Хочу обратить внимание, что подобную информацию собирают только и исключительно для войны. Эти частоты нужны, в частности, для создания программного обеспечения для войск радиоэлектронной борьбы, чтобы уже потом, во время "горячей" фазы, ставить помехи, подслушивать переговоры".

CC BY 2.0 / U.S. Air Force photo/Master Sgt. Scott Wagers / Американский самолет-разведчик RC-135
CC BY 2.0 / U.S. Air Force photo/Master Sgt. Scott Wagers /
Американский самолет-разведчик RC-135

Эксперт подчеркнул, что подобная разведка проводится всегда негласно. Многочисленные учения войск стран НАТО в Восточной Европе, воинственные заявления генералов, крики прибалтийских политиков о "русской угрозе" — это все ширма, за которой без лишнего шума идет, по сути, боевая работа по выявлению слабых сторон российской обороны.

Ловля на живца

Отдельная задача западных разведок — обнаружение позиций комплексов противовоздушной обороны Шестой армии ВВС и ПВО в частности и Западного военного округа в целом. За последние десять лет российскому военному руководству удалось создать на этом направлении  серьезную многоэшелонированную систему ПВО. В случае воздушного нападения первыми в бой вступят дивизионы ЗРС С-300ПМ и С-400, способные поражать цели на дистанциях до 400 километров (в зависимости от используемой ракеты). Если противнику удается пройти первый рубеж обороны, по нему начинают работать комплексы средней дальности С-300ПС и С-350 "Витязь". А уцелевшие самолеты и крылатые ракеты попадут под огонь систем малого радиуса действия "Панцирь-С1".

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© ВГТРК
Развитие систем ПВО Российской Федерации

При необходимости всю эту группировку можно будет усилить средствами ПВО Сухопутных войск — комплексами С-300В, "Бук-М2", "Тор-М2" и другими. Естественно, противник не горит желанием биться лбом об этот зенитно-ракетный "забор" и всеми силами будет пытаться выяснить местонахождение позиций боевого развертывания средств ПВО, чтобы заблаговременно их уничтожить.

Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Главком ВКС России рассказал о возможностях для усиления системы ПВО СНГ
"Выглядит этот процесс следующим образом: как только самолет-провокатор приближается к границе, включаются наши радиолокационные системы и начинают его "вести", тем самым выдавая свое местоположение, — пояснил РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — Параллельно американские спутники, висящие над регионом, проводят топографическую съемку местности, основываясь на координатах, полученных от разведчика. Цель — выяснить, какие типы вооружений привязаны к этим РЛС, где их позиции и сколько их всего. По сути, это ловля на живца, в которой роль приманки играет самолет-разведчик".

В случае вооруженного конфликта по разведанным позициям будет нанесен удар противорадиолокационными ракетами класса "воздух-поверхность" и "поверхность-поверхность". Они самостоятельно наводятся на источники радиоизлучения (главным образом на РЛС) и уничтожают их, "ослепляя" систему ПВО. Впрочем, российские зенитно-ракетные системы по большей части мобильны и могут быстро менять позиции, что серьезно осложняет их поражение.

Истребитель НАТО F-16 в момент сближения с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу
Истребитель НАТО F-16 пытался приблизиться к самолету министра обороны России
"Помимо систем ПВО, НАТО очень интересуют наши летчики, постоянно поднимающиеся на перехват их разведчиков, — рассказал Александр Жилин. — Они проверяют, как быстро дежурные истребители оказываются в воздухе, с какой скоростью идут на сближение, на каких частотах переговариваются, смело действуют или осторожно. Именно такой проверкой и было сближение с бортом Сергея Шойгу натовского F-16. Стоит отметить, что эта провокация на грани фола. Перехват литерного самолета, перевозящего высших лиц государства или особо ценные дипломатические грузы через границу, — это пощечина, которая может привести к полномасштабной войне. Но пилот истребителя Су-27 оказался молодцом — повел себя абсолютно адекватно и отогнал провокатора без риска для самолета министра обороны.

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Безопасность
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Surzhik-k
В следующий раз его следует сбить. Мы увидели угрозу в действиях самолёта НАТО. Как Американцы в Сирии.
18:18
21.06.2017
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