Более 30 тактических групп на западе России находятся в боевой готовности

КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Более 30 батальонных и ротных тактических групп на западе РФ находятся в готовности к немедленному боевому применению, сообщил в среду на заседании коллегии министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В готовности к немедленному боевому применению находятся более 30 батальонных и ротных тактических групп, которые укомплектованы личным составом и оснащены необходимыми запасами материальных средств", — сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, посвященному совершенствованию войск Западного военного округа.

По его словам, только за последние полгода в войска и силы округа поступило более 300 единиц вооружения и военной техники, постоянно совершенствуется боевая выучка военнослужащих.