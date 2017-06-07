Противовес НАТО: чему научат друг друга военные России и Китая

МОСКВА, 7 июня — РИА Новости, Андрей Коц. Министр обороны России Сергей Шойгу в среду встретился со своим китайским коллегой Чан Ваньцюанем на полях саммита ШОС в Астане и предложил ему подписать дорожную карту военного сотрудничества между двумя странами на 2017-2020 годы. Он подчеркнул, что российско-китайские отношения находятся на высоком уровне и стабильно развиваются.

"Наши эксперты подготовили дорожную карту развития в военной области между Россией и Китаем на 2017-2020 годы. Предлагаю сегодня ее подписать, — сказал Шойгу. — Россия и Китай готовы совместными усилиями защищать мир и укреплять международную безопасность".

В свою очередь, китайский министр обороны заявил, что уровень доверия между армиями двух стран в последние годы непрерывно повышается. Уже до конца 2017 года запланировано несколько масштабных совместных мероприятий. Многие военные эксперты отмечают, что вряд ли новая дорожная карта совершит серьезный прорыв в двухстороннем военном сотрудничестве между Россией и Китаем, однако подобные договоры все же выгодны обеим сторонам.

Тяжело в учении

Содержание самой дорожной карты министры предавать огласке не стали, ограничившись лишь дипломатическими реверансами. Но можно предположить, что новый документ будет касаться главным образом совместной боевой подготовки китайских и российских военнослужащих, обмена разведывательной информацией и борьбы с террористической угрозой.

"Не исключаю, что в этой дорожной карте будут прописаны наши общие шаги относительно северокорейской ракетно-ядерной программы, — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. — Но мы о них вряд ли услышим. Ту информацию, которую можно оглашать, озвучивают министерства иностранных дел. А военно-технические решения по этой проблеме принимаются не так публично. Зато можно с уверенностью предположить, что станет больше совместных учений, конкурсов, соревнований. Мы и так часто тренируемся совместно, растут масштабы маневров, численность задействованного в них личного состава, боевой техники. Этим летом китайские военные уже в третий раз примут участие в Международных армейских играх, главным организатором которых выступает Министерство обороны России".

В этом году, напомним, на полигонах КНР пройдут шесть из 28 конкурсов в рамках этих игр: "Суворовский натиск", "Авиадартс", "Безопасная среда", "Десантный взвод", "Чистое небо", "Мастер-оружейник". В прошлом и позапрошлом годах все этапы состязаний проходили в России и Казахстане. Таким образом, Международные армейские игры превратились в эффективный инструмент совместной боевой учебы военнослужащих разных стран.

Впервые Россия и Китай провели двусторонние военные учения в 2005 году на Шаньдунском полуострове КНР и во Владивостоке. В них приняли участие более 10 тысяч солдат и офицеров двух стран. Подобные маневры со временем стали ежегодными. Официальными лицами неоднократно подчеркивалось, что эти учения носят антитеррористическую направленность. Однако многие наблюдатели отмечали, что задействованные в совместных тренировках силы и средства могли бы дать отпор даже серьезной армии третьей стороны. Впрочем, о военном союзе КНР и России говорить пока не приходится, однако уровень сотрудничества между вооруженными силами двух государств действительно беспрецедентный для новейшей российской истории.

"В конце прошлого года Сергей Шойгу говорил, что в России с момента распада Советского Союза высшее военное образование получили более 3,5 тысячи китайских офицеров, — рассказал Василий Кашин. — Сегодня эти люди — элита НОАК, многие из них занимают высокие командные должности. В обратную сторону это сотрудничество, к сожалению, действует не так масштабно. Хотелось бы надеяться, что российские офицеры тоже будут массово учиться в китайских военных вузах, получать новый опыт, изучать боевую технику наших соседей".

Выступая на саммите ШОС в Астане, Сергей Шойгу отметил, что Россия готова делиться со своими партнерами по организации боевыми наработками, которые наши Вооруженные силы получили в Сирийской Арабской Республике. Он подчеркнул, что знание специфики тактических приемов, используемых террористами, позволит повысить эффективность механизмов реагирования. Китайским военным, задействованным во многих международных гуманитарных и миротворческих миссиях, тоже есть чем поделиться со своими российскими коллегами.

Взгляд из-за океана

Усиление военного сотрудничества России и Китая ожидаемо вызывает раздражение у США. Союз двух сильнейших в военном плане государств Евразии мог бы бросить вызов даже НАТО. К тому же геополитические амбиции Китая простираются далеко за пределы своего ближнего зарубежья.

© Пресс-служба Минобороны РФ Перейти в фотобанк Военнослужащие военно-морских сил Китайской Народной Республики (ВМС НОАК) во время открытия Российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2015" © Пресс-служба Минобороны РФ Перейти в фотобанк Военнослужащие военно-морских сил Китайской Народной Республики (ВМС НОАК) во время открытия Российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2015"

Накануне саммита ШОС руководство Пентагона выступило перед членами конгресса США с ежегодным докладом, в котором сообщается, что Китай к 2020 году завершит строительство авианосца собственной конструкции и закончит развертывание военно-морской базы в Джибути, небольшом африканском государстве на западе Аденского залива. В докладе подчеркивается, что Китай будет стремиться основать дополнительные базы в странах, с которыми у него долговременные дружественные отношения. А такие государства есть на всех континентах, что не может не волновать США. Кроме того, опасения американских военных вызывает постоянный рост военного бюджета КНР.

"Министерство обороны США оценивает общие расходы Китая, связанные с обороной, в 2016 году более чем в 180 миллиардов долларов, — говорится в докладе Пентагона. — Однако оценка оборонных расходов остается сложной, в основном из-за непрозрачности в отчетности. Официально публикуемые цифры военных расходов КНР не включают ряд важных статей, в том числе исследования и закупки иностранного вооружения".

Часть этих средств пойдет на поставки и российских вооружений, хотя сегодня Китай закупает их не так массово, как лет 10 назад. Напомним, что в феврале Сергей Шойгу рассказал о заключении нового контракта на поставку в КНР комплексов противовоздушной обороны С-400, многофункциональных истребителей Су-35, а также противокорабельных ракетных систем.