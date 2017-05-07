Американский эсминец не помеха: морской парад в Петербурге состоится

Корабли Военно-Морского флота России участвуют в праздновании Дня Победы в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Корабли Военно-Морского флота России участвуют в праздновании Дня Победы в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сообщения СМИ о том, что в Санкт-Петербурге якобы отменили военно-морской парад, посвященный Дню Победы, не соответствуют действительности. Смотр состоится, и в нем традиционно примут участи порядка десяти кораблей.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что корабли Балтийского флота, которые должны были участвовать в параде, неожиданно покинули рейд. Информированные источники, на которые ссылалась пресса, утверждали, что это вызвано тем, что американский эсминец USS Carney, вооруженный "Томагавками", приблизился к российским территориальным водам на расстояние потенциального ракетного удара.

Парад будет

Эту информацию опроверг руководитель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев.

"Подобное сообщение является выдумкой, как сейчас модно говорить фейком местных журналистов, потому что у Балтийского флота, сухопутных войск, воздушно-космических сил, действующих на данном направлении, достаточно сил и средств, чтобы остудить пыл любого корабля или группы кораблей потенциального противника", — сказал он РИА Новости, комментируя сообщения СМИ.

При этом ранее информированный источник в северной столице сообщил агентству, что число кораблей в парадном строю на Неве будет уменьшено, но это никак не связано с появлением в Балтийском море американского эсминца.

По словам Ненашева, сокращение числа кораблей связано с организационными вопросами.

"Инициатива увеличения традиционного количества кораблей, участвующих в морском параде на День Победы, не нашла у всех поддержки", — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что число участников нынешнего парада будет традиционным – до 10 кораблей.

"Большее количество кораблей в этом году будет продемонстрировано на День Военно-морского флота в июле", — добавил капитан первого ранга.

В прошлом году в морском параде в День Победы в Санкт-Петербурге участвовали большой десантный корабль "Королев", малый противолодочный корабль "Уренгой", корвет "Стойкий", ракетный катер "Заречный", противодиверсионный катер "Нахимовец", десантный катер "Денис Давыдов", пограничный сторожевой катер "Алмаз", базовый тральщик БТ-115, морской буксир "Виктор Конецкий", дизель-электрическая подводная лодка "Выборг" и другие корабли и суда Балтийского флота.

Петербург отрепетировал

В воскресенье на Дворцовой площади в северной столице прошла генеральная репетиция сухопутной части парада.

По брусчатке главной площади Петербурга прошли парадные "коробки" слушателей и курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, Военной академии связи имени Маршала Буденного, Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева, Военного института железнодорожных войск и военных сообщений, Военно-медицинской академии имени Кирова и другие.

Следом за пешими колоннами на Дворцовую площадь вышла тяжелая гусеничная техника. Возглавил механизированную колонну танк Победы Т-34-85, за ним последовали бронеавтомобили "Тигр-М", "Тайфун-К", БТР-82А, танки Т-72Б3, УРАЛы-4320 с гаубицами Д-30, БМ-21 "Град", КАМАЗы-63501 с крупнокалиберными гаубицами МСТА-Б, новейшие оперативно-тактические комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы С-300.

Самолеты — впервые

Особенностью нынешнего парада Победы в Санкт-Петербурге станет участие авиации — впервые в истории над Дворцовой площадью в боевом строю пройдут самолеты и вертолеты, всего более 40 единиц техники.

Воздушную часть также отрепетировали в воскресенье. Истребители Су-35, МиГ-29, Су-27 и Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-8, Ми-24 и Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134 взлетели с четырех аэродромов оперативного и постоянного базирования, дислоцированных в Тверской, Ленинградской, Смоленской областей и Республике Карелия, и на малых и предельно малых высотах прошли над северной столицей.

Как Россия отпразднует День Победы

Торжественные военные смотры пройдут 9 мая в 28 городах России, наиболее масштабными они станут в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, парады пройдут в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле и в некоторых региональных столицах.

"Торжественные мероприятия пройдут еще в 347 городах, где дислоцируются соединения и воинские части Вооруженных сил, а также в городах воинской славы. Во многих городах в ходе торжественных мероприятий будут задействованы армейские полевые кухни, в которых будут приготовляться "фронтовая" каша и чай", — сообщили в Министерстве обороны.

Пройти в парадном строю готовятся более 90 тысяч военнослужащих и 40 тысяч представителей других силовых ведомств, кадетских корпусов, военно-патриотического движения "Юнармия", ветеранов Великой Отечественной.

Вечером празднование Дня Победы завершат артиллерийские салюты.