Ненашев опроверг сообщения СМИ об отмене морского парада в Санкт-Петербурге

Экипаж подводной лодки Краснодар во время генеральной репетиции военного-морского парада с участием кораблей Балтийского флота Западного военного округа в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Экипаж подводной лодки Краснодар во время генеральной репетиции военного-морского парада с участием кораблей Балтийского флота Западного военного округа в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Балтийский флот, воздушно-космические силы и сухопутные войска имеют достаточно сил и средств на западном направлении, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны корабля или кораблей любого потенциального противника, заявил РИА Новости в воскресенье руководитель движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Так он прокомментировал сообщение СМИ о том, что морской парад в Санкт-Петербурге якобы не состоится из-за того, что участвующие в нем боевые корабли Балтийского флота покинули рейд и вышли в море навстречу американскому эсминцу USS Carney, который приблизился к внутренним российским водам.

"Подобное сообщение является выдумкой, как сейчас модно говорить фейком местных журналистов, потому что у Балтийского флота, сухопутных войск, воздушно-космических сил, действующих на данном направлении, достаточно сил и средств, чтобы остудить пыл любого корабля или группы кораблей потенциального противника", — сказал Ненашев.

Ранее информированный источник в северной столице сообщил РИА Новости, что военно-морской парад в Петербурге, посвященный Дню Победы 9 мая, состоится, однако количество кораблей, участвующих в нем, будет уменьшено.

По данным Ненашева, сокращение количества участвующих в параде кораблей Балтийского флота связано с организационными вопросами. "Инициатива увеличения традиционного количества кораблей, участвующих в морском параде на День Победы, не нашла у всех поддержки. Количество кораблей 9 мая будет традиционным – до 10 единиц. Большее количество кораблей в этом году будет продемонстрировано на День ВМФ в июле этого года", — сказал собеседник агентства.