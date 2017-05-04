В Минобороны опровергли данные о подъеме секретной аппаратуры с "Лимана"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Минобороны России опровергли данные о подъеме "секретной аппаратуры" с затонувшего в Черном море корабля "Лиман": все необходимое уже демонтировано.

Ранее военный источник РИА Новости заявлял, что военные водолазы из РФ работают на месте затопления разведывательного судна Черноморского флота "Лиман". По его словам, операция по поднятию секретной аппаратуры может занять от одной до двух недель.

"Всё необходимое оборудование до затопления "Лимана" было демонтировано экипажем и доставлено вместе с документацией и штатным оружием на базу Черноморского флота. Сообщения о якобы продолжающемся подъеме с "Лимана" "секретной аппаратуры" является дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности", — говорится в релизе.

Судно "Лиман" 27 апреля получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти, они вернулись в Россию самолетом военно-транспортной авиации.