В Минобороны опровергли данные о подъеме секретной аппаратуры с "Лимана"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Минобороны России опровергли данные о подъеме "секретной аппаратуры" с затонувшего в Черном море корабля "Лиман": все необходимое уже демонтировано.
"Всё необходимое оборудование до затопления "Лимана" было демонтировано экипажем и доставлено вместе с документацией и штатным оружием на базу Черноморского флота. Сообщения о якобы продолжающемся подъеме с "Лимана" "секретной аппаратуры" является дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности", — говорится в релизе.
Судно "Лиман" 27 апреля получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти, они вернулись в Россию самолетом военно-транспортной авиации.