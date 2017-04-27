Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман"

Гидрографическое судно "Лиман" (проект 861, по классификации НАТО — Moma Class) было построено в Гданьске (Польша) на судостроительном заводе "Сточни Полночни.

Изначально корабль предназначался для океанографических исследований.

Судно было спущено на воду 19 августа 1970 года, вступило в строй 23 декабря 1970 года. Вошло в состав Северного флота. В 1974 году было переведено на Черноморский флот.

Корабль совершил более десятка океанографических походов в Атлантический и Индийский океаны с посещением портов Галифакс, Сент-Джонс (Канада), Савана (США), Гавана (Куба), Дакар (Сенегал), Аден и Бомбей (Индия), Коломбо (Шри-Ланка) и Ходейда (ЙАР), а также десятки походов в Средиземное море с заходом в порты Греции, Сирии, Гвинеи, Испании и других стран.

В 1989 году судно было переоборудовано в разведывательный корабль проекта пр.861М. В состав специального оборудования корабля вошли радиолокационная система "Дон", гидроакустическая система "Бронза" и др., а также аппаратура радиоразведки: "Ротор-Н", "Вахта-М", "Вахта-10", "Вахта-12", МРР-1-7, "Виток-АК", "Визир-М", "Узел", "Кайра" и др. Корабли данного проекта не несли вооружения.

С 1990 года по 2010 год "Лиман" совершил 13 дальних походов в Средиземное море с заходом в Тартус (Сирия) и Бизерту (Тунис).

В апреле-мае 1999 года разведывательный корабль "Лиман" находился в Адриатическом море в непосредственной близости от зоны проведения военной операции НАТО против Югославии с целью получения разведывательной информации.

По данным на начало 2017 года, судно входит в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского Флота с базированием в Севастополе (бухта Южная).

27 апреля 2017 года в Черном море в 40 километрах от Босфора корабль "Лиман" столкнулся с судном "Ашот-7", следовавшим под флагом Того, и получил повреждения по правому борту.

В результате полученных пробоин судно Черноморского флота "Лиман" затонуло. Никто из членов экипажа не пострадал. Они были спасены катерами турецкой береговой охраны.

Тактико-технические характеристики и размеры корабля "Лиман":

Водоизмещение — 1560 т

Длина — 73,3 м, ширина — 11,2 м, осадка — 3,9 м

Скорость полного хода — 17 узлов

Дальность плавания — 9700 миль при скорости 11 узлов

Экипаж — 85 человек

Энергетическая установка — два дизеля 6TD48, 3300 л.с., два винта

Точный состав бортового радиотехнического вооружения является закрытой информацией.

Из вооружения на борту имеется лишь переносной зенитный ракетный комплекс "Игла".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников