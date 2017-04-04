Ветеран спецслужб: взрыв в Петербурге был политической акцией террористов

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Взрыв в петербургском метро положит начало консолидации общества и спецслужб для искоренения терроризма в России, считает президент Ассоциации группы "Вымпел" Валерий Попов.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.
СК РФ во вторник назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, накануне устроил взрыв в петербургском метро — это Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.
"Террористический акт в Санкт-Петербурге надо рассматривать как начало серьезной консолидированной борьбы с терроризмом в России. Надо быть готовыми. Надо сплотить общество, наши спецслужбы — все ведомства. Сейчас к этой работе активно подключилась вновь созданная Росгвардия, которой также поставлена задача борьбы с терроризмом. Общество должно активно помогать спецслужбам в искоренении терроризма. И обществу нужно набраться терпения и понимания, что безопасность — прежде всего, потому что будут предприниматься жесткие меры по противодействию терроризму и его профилактике", — заявил РИА Новости во вторник Попов.
По его мнению, этот теракт является политической акцией и ответным ударом международных террористов за ощутимый урон, нанесенный им Россией на территории Сирии.
"Я думаю, что это сделано со стороны серьезных террористических организаций типа ИГ (запрещена в РФ — ред.). Наверняка у них на территории нашей страны существуют конкретные люди — законсервировано, законспирировано находятся. Выбрали нужный момент, когда президенты России и Белоруссии в Санкт-Петербурге встречались. Такая неслучайная политическая акция. Явно, что она была подготовлена заранее", — считает эксперт.
Он отметил, что конкретные выводы будут сделаны, когда следствие изучит признаки подготовки и последствия этого теракта, и подчеркнул, что настало время обратить внимание всего российского общества на активизацию террористической деятельности во всем мире и на территории России.
"В Европе — во Франции, Германии, Бельгии, других странах — идет реальная активизация террористической деятельности. Ее непременно будут пытаться распространить на территории России, потому что мы нанесли мощный удар по ИГ и другим террористическим организациям в Сирии с участием наших Вооруженных сил, сил специальных операций. Это — ответный удар по нам. Но это еще и политический удар, чтобы дестабилизировать ситуацию у нас в стране накануне предвыборной президентской кампании", — заключил президент Ассоциации группы "Вымпел".
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