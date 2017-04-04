Следствие назвало имя смертника, устроившего взрыв в Петербурге

Следственный комитет России назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро. Это Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В понедельник около половины третьего дня на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить: там вовремя обнаружили самодельную бомбу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

На сумке, найденной на "Площади Восстания", обнаружили генетические следы Джалилова. Ранее в Следственном комитете сообщали, что заключение экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил на станции сумку с взрывным устройством.

О том, что исполнителем теракта в Санкт-Петербурге может быть уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов заявляли в Госкомитете нацбезопасности республики.

По данным СМИ, Джалилов – узбек по национальности, до 2011 года он проживал в пригороде города Оша. Киргизского паспорта он не получал, поскольку достиг совершеннолетия уже в России, куда перебралась его семья. Впоследствии родители Джалилова вернулись на родину. Сам он остался жить и работать в России.

© Фото: аккаунт Акбаржона Джалилова в сети ВКонтакте Предполагаемый исполнитель теракта в Санкт-Петербурге Акбаржон Джалилов

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