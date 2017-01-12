Шойгу рассказал, что заменит ядерное оружие в роли сдерживающего фактора

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Высокоточное оружие в будущем может заменить ядерные силы в качестве фактора стратегического сдерживания; такой переход поможет снизить уровень международной напряженности и укрепит доверие между странами. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время лекции для руководящего состава Минобороны и представителей общественности.
"К 2021 году более чем в четыре раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания", — сказал Шойгу.
При этом министр уверен, что силы общего назначения сохранят важную роль в обеспечении безопасности государства.
Сергей Шойгу также добавил, что Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений, однако будет поддерживать достигнутый уровень военной безопасности.