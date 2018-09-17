Умер писатель-фантаст Владимир Данихнов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Писатель-фантаст Владимир Данихнов скончался в понедельник на 38-м году жизни в Петербурге, сообщила его супруга Яна Данихнова.

"…Вовы не стало", — написала Данихнова на своей странице в соцсети Facebook.

Как следует из постов Данихновой, писатель страдал онкологическим заболеванием, 14 сентября он был доставлен в хирургическое отделение Мариинской больницы. В понедельник утром он попал в реанимацию с остановкой сердца, написала жена писателя в соцсети.

Данихнов родился в апреле 1981 года в Новочеркасске. Дебютировал в 2004 году в журнале "Магия ПК" с рассказом "День сети". В 2018 году его роман "Тварь размером с колесо обозрения" вошел в лонг-лист премии Национальный бестселлер, а тремя годами ранее роман "Колыбельная" был включен в шорт-лист премии Русский букер, он является лауреатом поощрительной премии Европейского общества научной фантастики молодому автору.