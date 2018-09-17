Стали известны победители фестиваля телесериалов "Пилот" в Иваново

ИВАНОВО, 17 сен — РИА Новости. В Иванове подвели итоги фестиваля телесериалов "Пилот".

"Главный приз фестиваля по итогам зрительского голосования завоевала картина "90-е. Весело и громко". Награду продюсеру картины Дмитрию Иванчуку вручил президент кинофорума, кинорежиссер Валерий Тодоровский", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

В номинации "Лучший сценарий награды удостоен сценарист сериала "Учителя" Илья Куликов, лучшей актрисой стала Елизавета Боярская ("Ворона"), лучшим актером назван Юрий Стоянов ("Вампиры средней полосы"). Режиссер сериала "90-е. Весело и громко" Михаил Поляков отмечен призом "Лучший режиссер", лучшим продюсером стал Александр Цекало.

"Абсолютно убежден, фестиваль будет развиваться, потому что самое интересное, что сейчас происходит в мире кино, происходит на сериальной ниве", — приводит пресс-служба слова президента фестиваля "Пилот" Валерия Тодоровского.

В пресс-службе напомнили, фестиваль телесериалов "Пилот" стартовал в Ивановской области 12 сентября. В конкурсную программу кинофорума вошли 20 картин. В рамках киноконкурса прошли мастер-классы, презентации, лекции, дискуссии, программа "Сериалы на площади".

Организаторами фестиваля выступают Фонд "Академия Российского телевидения", ассоциация продюсеров кино и телевидения, а также правительство Ивановской области. Президентом фестиваля "Пилот" является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.

Генеральный продюсер фестиваля — актриса Светлана Дрыга. В числе членов попечительского совета фестиваля — губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

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