Стали известны победители фестиваля телесериалов "Пилот" в Иваново

ИВАНОВО, 17 сен — РИА Новости. В Иванове подвели итоги фестиваля телесериалов "Пилот".
В номинации "Лучший сценарий награды удостоен сценарист сериала "Учителя" Илья Куликов, лучшей актрисой стала Елизавета Боярская ("Ворона"), лучшим актером назван Юрий Стоянов ("Вампиры средней полосы"). Режиссер сериала "90-е. Весело и громко" Михаил Поляков отмечен призом "Лучший режиссер", лучшим продюсером стал Александр Цекало.
"Абсолютно убежден, фестиваль будет развиваться, потому что самое интересное, что сейчас происходит в мире кино, происходит на сериальной ниве", — приводит пресс-служба слова президента фестиваля "Пилот" Валерия Тодоровского.
В пресс-службе напомнили, фестиваль телесериалов "Пилот" стартовал в Ивановской области 12 сентября. В конкурсную программу кинофорума вошли 20 картин. В рамках киноконкурса прошли мастер-классы, презентации, лекции, дискуссии, программа "Сериалы на площади".
Организаторами фестиваля выступают Фонд "Академия Российского телевидения", ассоциация продюсеров кино и телевидения, а также правительство Ивановской области. Президентом фестиваля "Пилот" является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский.
Генеральный продюсер фестиваля — актриса Светлана Дрыга. В числе членов попечительского совета фестиваля — губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.