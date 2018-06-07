В Петербурге простились с народным артистом России Леонидом Неведомским

Леонид Неведомский и Татьяна Доронина в сцене из кинофильма Мачеха киностудии Мосфильм. Архивное фото

Леонид Неведомский и Татьяна Доронина в сцене из кинофильма Мачеха киностудии Мосфильм. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге простились с актером Большого драматического театра имени Товстоногова, народным артистом России Леонидом Неведомским, сообщили РИА Новости в театре.

Неведомский скончался на 79-м году жизни после тяжелой болезни 3 июня.

Как рассказали театре, в четверг днем на сцене БДТ имени Товстоногова состоялась гражданская панихида по актеру. Церемонию открыл художественный руководитель БДТ Андрей Могучий.

"Эта сцена, этот зал помнят его голос, его тепло. Он был выдающимся, замечательным артистом, народным артистом в подлинном смысле этого слова. Леонид Витальевич был невероятно добрым человеком. Таких людей на нашей планете немного, но они удерживают этот баланс, благодаря которому мы существуем. Сегодня стало одним человеком меньше", — сказал Могучий.

Как отметили в театре, трогательные истории о Неведомском рассказали его друзья и коллеги — народный артист СССР Олег Басилашвили, народные артисты России Нина Усатова, Валерий Ивченко и Георгий Штиль, председатель петербургского отделения Союза театральных деятелей Александр Паршин и другие.

На церемонии прощания были зачитаны телеграммы от министра культуры России Владимира Мединского, губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина.

"Леонида Неведомского похоронили на Литераторских мостках Волковского кладбища", — сказали в театре.

Ранее в театре назвали кончину Неведомского огромной потерей, там отметили, что талант артиста украшал сцену БДТ более 50 лет.

Леонид Неведомский родился 13 октября 1939 года в семье врачей в Витебске. В 1963 поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте. Окончив институт в 1967 году, он получил приглашение присоединиться к труппе БДТ. За 51 год службы в театре он исполнил более 40 ролей. С середины 1960-х годов Неведомский снимался в кино, в его фильмографии более 100 работ.