Совфед предложил запретить продажу крепкого алкоголя в учреждениях культуры

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Необходимо прекратить продажу крепких спиртных напитков в учреждениях культуры для предотвращения случаев вандализма, подобных недавнему инциденту в Третьяковской галерее, где посетитель в состоянии алкогольного опьянения нанёс ущерб картине "Иван Грозный и сын его Иван…", считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Ужесточением ответственности в данном случае мы ничего не добьёмся. Такие преступления совершаются, как правило, психически больными людьми или под алкогольным воздействием. Здесь надо посмотреть на обеспечение безопасности. Почему в наших музеях торгуют водкой и коньяком?… На каком основании в музеях, очагах культуры, можно распивать спиртные напитки?" — заявила она журналистам.

Спикер отметила, что не считает необходимым на данном этапе ужесточать законодательство с точки зрения повышения ответственности за вандализм в отношении предметов культуры.

"Но надо спросить с тех, кто отвечает за безопасность, почему она не была обеспечена на должном уровне, почему не было антивандальной защиты, почему стоят металлические стойки как предмет орудия для неадекватных людей", — подчеркнула она.

Нападение на картину Матвиенко назвала "очень тяжелым, ужасным" происшествием и выразила сочувствие сотрудникам музея.

В пятницу в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения: холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича, от стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самая ценная часть картины — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждена. Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест мужчины.

О случаях нападения на знаменитые полотна читайте в справке РИА Новоcти>>