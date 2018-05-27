Швыдкой объяснил смысл "опасной тенденции" на фоне инцидента в Третьяковке

Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Ивана Грозного и его сына в Третьяковской галерее Игорь Подпорин на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы. 26 мая 2018

Подозреваемый в порче картины Ильи Репина Ивана Грозного и его сына в Третьяковской галерее Игорь Подпорин на заседании Замоскворецкого районного суда Москвы. 26 мая 2018

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой считает инцидент в Третьяковской галерее тревожным: у повредившего картиру Ильи Репина человека возникла идея расправиться с произведением искусства, что свидетельствует о высоком уровне нетерпимости в обществе.

В пятницу 25 мая в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Он задержан, заведено уголовное дело.

Картине нанесены серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены.

"Система защиты наших музеев высока, но все в нашей жизни уязвимо перед сумасшедшими одиночками. С моей точки зрения, в обществе произошла какая-то опасная деформация — если ты с чем-то не согласен можно применять силу, и не только против действий, но и против идей. Попутал его бес или бутылка — это уже другой вопрос, но дело в том, что в подсознании появляются такие идеи, что с искусством можно расправиться. Это опасная система и это труднее исправить, чем пробелы в защитной сигнализации", — сказал Швыдкой РИА Новости.

Согласно протоколу допроса нападавшего, он выпил алкоголь в буфете музея и возмутился содержанием полотна. Швыдкой отметил, что произошедшее его тревожит, поскольку нападавший таким образом решил "выяснить отношения с искусством". "Уровень нетерпимости с моей точки зрения обществе слишком высок", — добавил собеседник агентства.