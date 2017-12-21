Полтавченко рассказал о дате открытия нового музея блокады Ленинграда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко надеется, что новый музейно-выставочный комплекс "Оборона и блокада Ленинграда" откроется в конце 2019 года – начале 2020 года.
"Сейчас готовится проектная документация. В начале следующего года планируем провести соответствующие конкурсные процедуры. Дальше все зависит от строителей, но надеюсь, что в конце 2019 года – начале 2020 года музей откроем", — сказал губернатор в интервью ведущим информагентствам России.
По его словам, по предварительным оценкам, когда окончательно не готовы документы и нет результатов госэкспертизы, стоимость строительства нового музея оценивается в 1,5-2 миллиарда рублей.
"С учетом благоустройства прилегающей территории и создания парка, средств может потребоваться больше. Не исключаю, что будет и федеральное финансирование, поскольку были предварительные переговоры с министерством культуры. И президент России идею тоже поддержал", — отметил Полтавченко.
Идея создания нового современного музея обороны и блокады Ленинграда появилась в 2014 году. Тогда власти Петербурга отмечали, что городу необходим музей, который бы отразил героизм и трагизм блокады, площади существующего музея не позволяют создать крупную экспозицию. Сейчас Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда располагается в доме №9 в Соляном переулке. В октябре 2017 года победителем международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепции музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда" стала архитектурная мастерская "Студия 44" Никиты Явейна.