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Культура

Полтавченко рассказал о дате открытия нового музея блокады Ленинграда

02:5221.12.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВозложение цветоы к памятнику Блокада на территории Монумента героическим защитникам Ленинграда в Санкт-Петербурге. Архивное фотоВозложение цветоы к памятнику Блокада на территории Монумента героическим защитникам Ленинграда в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко надеется, что новый музейно-выставочный комплекс "Оборона и блокада Ленинграда" откроется в конце 2019 года – начале 2020 года.

Проект будущего музейно-выставочного комплекса Оборона и блокада Ленинграда от архитектурной мастерской Студия 44 Никиты Явейна
© Фото : Администрация Санкт-Петербурга
В Петербурге выбрали проект будущего музея обороны и блокады Ленинграда

"Сейчас готовится проектная документация. В начале следующего года планируем провести соответствующие конкурсные процедуры. Дальше все зависит от строителей, но надеюсь, что в конце 2019 года – начале 2020 года музей откроем", — сказал губернатор в интервью ведущим информагентствам России.

По его словам, по предварительным оценкам, когда окончательно не готовы документы и нет результатов госэкспертизы, стоимость строительства нового музея оценивается в 1,5-2 миллиарда рублей.

"С учетом благоустройства прилегающей территории и создания парка, средств может потребоваться больше. Не исключаю, что будет и федеральное финансирование, поскольку были предварительные переговоры с министерством культуры. И президент России идею тоже поддержал", — отметил Полтавченко.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко . Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Полтавченко встретился в Узбекистане с жителями блокадного Ленинграда
Он также сообщил, что в действующем музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке планируется ремонт и реконструкция. На эти цели выделено порядка 200 миллионов рублей. Здесь планируется создать экспозицию, посвященную, в том числе, и судьбе самого музея. "Что касается действующего музея в Соляном переулке, то мы планируем начать его капитальный ремонт и реставрацию. К 75-летию полного освобождения от фашистской блокады в 2019 году он должен быть в надлежащем состоянии, чтобы мы могли проводить там праздничные мероприятия", — сказал губернатор.

Идея создания нового современного музея обороны и блокады Ленинграда появилась в 2014 году. Тогда власти Петербурга отмечали, что городу необходим музей, который бы отразил героизм и трагизм блокады, площади существующего музея не позволяют создать крупную экспозицию. Сейчас Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда располагается в доме №9 в Соляном переулке. В октябре 2017 года победителем международного архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепции музейно-выставочного комплекса "Оборона и блокада Ленинграда" стала архитектурная мастерская "Студия 44" Никиты Явейна.

Гатчина 1942-2011 гг. Соборная улица.
© Фото : предоставил Музей города Новосибирска
В Петербурге презентовали интернет-ресурс, посвященный блокаде Ленинграда
Площадь нового комплекса составит 25 тысяч квадратных метров, он появится в историческом центре Петербурга — на мысу у излучины Невы на Смольной набережной в непосредственной близости от ансамблей Смольного монастыря и Таврического дворца. Участок для застройки составит 1,73 гектара. Предполагается, что новый музейно-выставочный комплекс станет ведущим национальным институтом по изучению, документированию и презентации истории обороны и блокады Ленинграда.

Читайте полный текст интервью с Георгием Полтавченко>>

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