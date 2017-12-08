Путин поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку Алису Фрейндлих с днем рождения, отметив ее яркие роли и творческую востребованность, говорится в сообщении Кремля.

"Талантливая, любимая миллионами зрителей актриса, Вы в полной мере реализовали свой уникальный потенциал, создали богатейшую коллекцию ярких и всегда узнаваемых ролей в театре и кинематографе. Отрадно, что и сегодня Вам сопутствуют успех и творческая востребованность — Вы снимаетесь в кино, активно заняты в постановках знаменитого БДТ", — говорится, в частности, в телеграмме.

Алиса Фрейндлих — советская и российская актриса театра и кино, певица. Народная артистка СССР, трижды лауреат Госпремии РФ, лауреат премии правительства России, почётный гражданин Санкт-Петербурга.

Актриса Наиболее известна по картинам "Служебный роман" (Людмила Калугина), "Д"Артаньян и три мушкетёра" (королева Анна Австрийская), "Жестокий романс" (Харита Огудалова), циклу фильмов "Женская логика".