Фильм Звягинцева "Нелюбовь" получил Гран-при Лондонского кинофестиваля

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева и продюсеров Александра Роднянского и Глеба Фетисова получил Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля (BFI London Film Festival), завершившегося в субботу, сообщила пресс-служба кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн"

"Нелюбовь" — единственный российский фильм, участвовавший в официальном конкурсе фестиваля.

"Для нас большая честь получить эту высокую награду, которую мы расцениваем и как признание таланта выдающегося режиссера Андрея Звягинцева, и как свидетельство того, что рассказанная в "Нелюбви" история близка и понятна зрителям, живущим в других странах, будь то французы или англичане", – приводит слова продюсера фильма Александра Роднянского пресс-служба.

Продюсер подчеркнул, что успех фильма на Лондонском кинофестивале очень важен. "Переполненные залы, восторженная реакция британской прессы, интерес британской аудитории – все это имеет колоссальное значение для предстоящего выхода фильма на экраны Великобритании в феврале 2018 года", — отметил он.

Мировая премьера фильма прошла на 70-м Каннском фестивале, где картина получила Приз жюри. Кроме того, картина завоевала Гран-при на международном фестивале в Мюнхене. Российский оскаровский комитет выдвинул фильм "Нелюбовь" на соискании премии Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке"

Фильм "Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) – еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.

Фильм "Нелюбовь" произведен компанией "Нон-Стоп Продакшн" совместно с компанией "Фетисов Иллюзион", французской компанией Why Not Productions, бельгийской компанией братьев Дарденн Les Films du Fleuve, немецкой Senator Film и Arte France Cinema.

Лондонский кинофестиваль является крупнейшим в Великобритании и проводится под патронажем Британского института кино. В разные годы его победителями становились такие фильмы, как "Пророк" (2009) и "Ржавчина и кость" (2012) Жака Одиара, "Что-то не так с Кевином" (2011) Линн Рэмси и оскаровский лауреат "Ида" Павла Павликовского (2013).