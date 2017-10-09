Нетребко считает Путина лучшим президентом для России

ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко заявила в интервью РИА Новости, что не видит альтернативы нынешнему президенту России Владимиру Путину.

Так она ответила на вопрос о возможном выдвижении женщины в кандидаты на пост президента РФ.

"Меня вполне устраивает Владимир Владимирович. Дай бог ему здоровья, сил. Лучшего президента для России придумать нельзя, по крайне на данное время", — сказала Нетребко, отвечая на вопрос.

"Так что дай бог ему здравствовать и продолжать держать эту очень непростую оборону, которую он держит потрясающе", — добавила певица.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

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