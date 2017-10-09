Нетребко считает Путина лучшим президентом для России

ПЕКИН, 9 окт – РИА Новости, Жанна Манукян. Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко заявила в интервью РИА Новости, что не видит альтернативы нынешнему президенту России Владимиру Путину.
"Меня вполне устраивает Владимир Владимирович. Дай бог ему здоровья, сил. Лучшего президента для России придумать нельзя, по крайне на данное время", — сказала Нетребко, отвечая на вопрос.
"Так что дай бог ему здравствовать и продолжать держать эту очень непростую оборону, которую он держит потрясающе", — добавила певица.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.