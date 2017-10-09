Анна Нетребко: горжусь тем, что помогла Донбасс-Опере

Оперная певица Анна Нетребко и солист Большого театра России Юсиф Эйвазов на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи

Оперная певица Анна Нетребко и солист Большого театра России Юсиф Эйвазов на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи

Звезды мировой оперной сцены народная артистка России Анна Нетребко и заслуженный артист Азербайджанской Республики Юсиф Эйвазов на прошлой неделе впервые выступили с единственным концертом на континентальной части Китая, открыв своим выступлением новый оперный зал в городе Нанкине. О своих впечатлениях от концерта перед китайской публикой, творческих планах на ближайшее будущее, отношениях с Украиной, а также о политической и культурной ситуации в России звездная пара рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости в Пекине Жанне Манукян.

— Это ваше первое выступление в Китае? В Пекине раньше не выступали?

Анна Нетребко: Не считая Гонконга, да, это наше первое выступление. Нет, в Пекине не выступали. Они хотели, и мы хотели. И Шанхай тоже хотел, но, к сожалению, не было свободного зала именно в тех датах, которые хотели мы.

Юсиф Эйвазов: Мы планировали в рамках тура, не получилось просто.

А.Н.: Да, не получилось. Ну в другой раз.

— Какие у вас впечатления от выступления в этом зале, перед китайской публикой?

© РИА Новости / Нина Зотина Перейти в фотобанк Нетребко и Эйвазов открыли своим выступлением новый оперный зал в Китае .: Прекрасно! Для нас большая честь — открывать новый зал. Публика в восторге, отзывчивая, теплая!

Ю.Э.: Звонкие голоса. Они так кричат. Здорово. Это невероятно!

А.Н.: Реагировали так, было очень хорошо.

— Отличается от того, как европейцы реагируют?

А.Н.: Знаете, европейцы тоже хорошо реагируют.

Ю.Э.: Публика везде разная, конечно, но их объединяет одно — они любят музыку. Это самое главное. У всех просто разный темперамент.

А.Н.: Публика везде хорошая. Не могу пожаловаться. Ко мне подходили люди и говорили: мы вас ждали 10 лет!

— Не переживали за реакцию китайской публики?

А.Н.: Мы знаем, на что мы идем. Иногда бывает, что публика не знает ту программу, которую мы поем. Они все равно интуитивно понимают. Их обмануть нельзя.

© Фото : центр исполнительского искусства Цзянсу Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко во время выступления © Фото : центр исполнительского искусства Цзянсу Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко во время выступления

— У вас сейчас тур по странам Азии, далее Новая Зеландия и Австралия. Планируете ли вы в ближайшее время выступления в России?

А.Н.: Да, конечно! У нас концерт в Москве.

Ю.Э.: Да, конечно, у нас концерт. Во-первых, мы возвращаемся в Большой театр 25-28 января с "Манон Леско". Потом у нас в феврале концерт на сцене Чайковского, и 15 февраля у меня премьера "Пиковой дамы" в Большом театре.

А.Н.: У нас на Красной площади 13 июля большой концерт, приуроченный к Чемпионату мира по футболу. Это будет большой концерт. Пласидо Доминго будет с нами петь. Это будет концерт для четырех голосов.

— Ранее вы не исключали, что можете спеть на церемонии открытия ЧМ по футболу, если вас позовут. С вами связывались по этому поводу?

А.Н.: Нет, у нас так и была договоренность, что мы поем концерт на Красной площади. Это было запланировано давно.

— Недавно вас включили в список украинского сайта "Миротворец", обвинив в пособничестве террористам за вашу помощь Донбасс-Опере. Могли бы вы прокомментировать это? © РИА Новости / Михаил Киреев Перейти в фотобанк Одесские радикалы составили черный список музыкантов из России и Украины

А.Н.: Я большая молодец, что помогла Донбасской опере. Все. Больше ничего не хочу сказать.

Ю.Э.: Это был потрясающий шаг, потому что люди в Донбасской опере не получали зарплату уже несколько месяцев.

А.Н.: Мы людям дали деньги перед Новым годом. Они были очень счастливы. Я очень горжусь тем, что мы все-таки это сделали.

Ю.Э.: Вы знаете, сколько мы получаем от них приглашений выступить там? Это слава богу, что есть. А те люди, которые хотят так думать, пускай так думают.

— Как вы относитесь к тому, что там многих деятелей культуры включают в санкционные списки?

А.Н.: Это все ужасно. У меня у самой украинские корни, у меня очень много друзей-украинцев. Мне очень больно на это смотреть. Я надеюсь, что каким-то образом это разрешится. Сами придумали, сами раздувают это все…

— Вы следите за новостями культуры из России?

А.Н.: Стараемся, когда есть время.

— Слышали про скандал вокруг фильма "Матильда"?

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Нетребко и Эйвазов выступят в Москве 7 февраля .: Нет, не слышал.

А.Н: Я что-то слышала.

Ю.Э: В нашей семье фильмы в основном смотрю я. Вы сейчас спросили, и я захотел посмотреть.

А.Н.: Я бы хотела посмотреть. Он не любит исторические фильмы. Это про Кшесинскую и ее связь с императором. И разгорелась дискуссия на тему того, как могли осквернить. Ну если это была история, что там осквернять-то? Я бы хотела посмотреть, конечно.

— Вы знакомы с режиссером Серебрянниковым? Следите за дискуссией?

А.Н.: Слышала, но я, к сожалению, не знакома с ним. Мы знаем о нем, но ничего не можем сказать.

Ю.Э.: Мы с ним никогда не встречались и не можем никак это даже прокомментировать.

— Следите за политической ситуацией в России? Как относитесь к предложению выдвинуть кандидатом в президенты женщину?

А.Н.: Меня вполне устраивает Владимир Владимирович. Дай бог ему здоровья, сил, и лучшего президента для России придумать нельзя. По крайней мере, на данное время. Так что дай бог ему здравствовать и продолжать держать эту очень не простую оборону, которую он держит потрясающе.

Ю.Э.: И лучше президента для России нет!