Власти Дагестана просят Минкультуры запретить показ "Матильды" в республике

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Первый заместитель председателя правительства республики Дагестан Анатолий Карибов обратился в Минкультуры с просьбой запретить показ фильма Алексея Учителя "Матильда" в регионе, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства культуры РФ.
Ранее с просьбой не показывать "Матильду" в Чечне к министру культуры Владимиру Мединскому обратился глава республики Рамзан Кадыров, Минкультуры пообещало учесть его просьбу. Учитель в ответ призвал Кадырова самому посмотреть "Матильду", чтобы убедиться, надо ли показывать этот фильм в Чечне или нет.
Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.