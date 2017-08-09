Учитель призвал Кадырова посмотреть "Матильду", прежде чем запрещать ее

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель призвал главу Чечни Рамзана Кадырова посмотреть фильм "Матильда", прежде чем запрещать его к показу.

Ранее Кадыров обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не показывать "Матильду" в Чечне, а Минкультуры пообещало учесть его просьбу.

Учитель отметил, что фильм уже посмотрели многие государственные деятели, в том числе из Госдумы и правительства, и их отзывы были хорошими.

"Кадыров — человек самостоятельный, я думаю, он должен сам убедиться, что там есть плохого и надо ли показывать этот фильм в Чечне или нет. И всех сомневающихся — не верить на слово, а увидеть своими глазами, и тогда решать", — сказал режиссер РИА Новости.

Он подчеркнул, что нельзя полагаться только на слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая даже не видела картину, и на этом основании делать выводы. Учитель добавил, что запретить фильм к показу можно только в том случае, если он нарушает закон. "Эксперты, люди ответственные, уже посмотрели его и установили, что оскорбления чувств верующих там нет", — заметил режиссер.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера состоится 6 октября в петербургском Мариинском театре, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

Несмотря на то что широкой публике фильм еще не представлен, он уже вызвал многочисленные протесты. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые проанализировали материалы фильма, и пришли к выводу, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного Русской православной церковью императора Николая II. Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его киноленты.