Учитель призвал Кадырова посмотреть "Матильду", прежде чем запрещать ее

11:2809.08.2017
(обновлено: 11:39 09.08.2017)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Режиссер Алексей Учитель призвал главу Чечни Рамзана Кадырова посмотреть фильм "Матильда", прежде чем запрещать его к показу.
Ранее Кадыров обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не показывать "Матильду" в Чечне, а Минкультуры пообещало учесть его просьбу.
Учитель отметил, что фильм уже посмотрели многие государственные деятели, в том числе из Госдумы и правительства, и их отзывы были хорошими.
"Кадыров — человек самостоятельный, я думаю, он должен сам убедиться, что там есть плохого и надо ли показывать этот фильм в Чечне или нет. И всех сомневающихся — не верить на слово, а увидеть своими глазами, и тогда решать", — сказал режиссер РИА Новости.
Он подчеркнул, что нельзя полагаться только на слова депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая даже не видела картину, и на этом основании делать выводы. Учитель добавил, что запретить фильм к показу можно только в том случае, если он нарушает закон. "Эксперты, люди ответственные, уже посмотрели его и установили, что оскорбления чувств верующих там нет", — заметил режиссер.
Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера состоится 6 октября в петербургском Мариинском театре, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.
Несмотря на то что широкой публике фильм еще не представлен, он уже вызвал многочисленные протесты. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. По ее словам, специалисты и ученые проанализировали материалы фильма, и пришли к выводу, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного Русской православной церковью императора Николая II. Алексей Учитель не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его киноленты.
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".