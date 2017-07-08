Мединский пообещал музеям "показательную порку"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что по отношению к музеям, которые вовремя не внесут свои предметы из своих коллекций в электронный Государственный каталог музейного фонда, будут приняты серьезные показательные меры.
"Я попрошу по всем категориям разобраться, пригласить музейщиков, специалистов, которые могут знать негативные обстоятельства, объективно не позволяющие реализовывать то, что заложено в законе. Если по итогам года мы получим данные о тех, кто принципиально не хочет заниматься исполнением закона, перейдем к национальной русской игре – "показательная порка", — сказал Мединский в ходе заседания коллегии министерства.
Он предложил составить рейтинг музеев по исполнению этой задачи. Разбирательство, по словам министра, грозит последней десятке этого перечня.
Как отметил советник министра культуры РФ Вадим Ваньков, в числе последних могут оказаться от 1 до 1,5 тысяч музеев.
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", который упростил процедуру включения предметов в состав музейного фонда, вступил в силу с 1 января. Музейные предметы, поступившие после 1996 года, а это более 27 миллионов экспонатов, теперь могут быть зарегистрированы в Госкаталоге без соответствующего приказа Минкультуры, так же, как и предметы, поступившие до 1996 года. Формирование государственного каталога музейного фонда, согласно закону, завершится к 2026 году.