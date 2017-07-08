Большой театр перенес премьеру балета "Нуреев" в постановке Серебренникова

В 1955 году на сцене театра появился новый роскошный занавес из парчи, прозванный "золотым", который на протяжении 50 лет был главным оформлением сцены. После реконструкции Большого театра, занавес в отреставрированном и слегка измененном виде (были заменены гербы и надписи), вновь украсил сцену главного театра страны.