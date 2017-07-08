США
8.078 июля15:29МСК
USD60.38+0.14
EUR68.95+0.57
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Большой театр перенес премьеру балета "Нуреев" в постановке Серебренникова

14:5108.07.2017
01810
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссёр Кирилл Серебренников. Архивное фотоРежиссёр Кирилл Серебренников. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Большой театр перенес премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова с 11 июля на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Премьера переносится на неопределенный срок, о причинах переноса будет сообщено дополнительно", — сказали в пресс-службе.

Вместо постановки "Нуреев" зрителям 11-14 июля покажут балет "Дон Кихот".

"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный премии "Золотая маска". Хореограф Юрий Посохов, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и композитор Илья Демуцкий объединились вновь для постановки балета в честь великого танцовщика.

Величие Большого театра
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТеатр первоначально не имел самостоятельного здания, поэтому спектакли ставились в частном доме Воронцова на улице Знаменке. В 1780 году театр перешел в специально построенное по проекту Христиана Розбергана каменное театральное здание на месте современного Большого театра.Закрытие Московского международного фестиваля Круг света. 2014 год
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Театр первоначально не имел самостоятельного здания, поэтому спектакли ставились в частном доме Воронцова на улице Знаменке. В 1780 году театр перешел в специально построенное по проекту Христиана Розбергана каменное театральное здание на месте современного Большого театра.
© РИА Новости / Андрей БабушкинПерейти в фотобанк1 июля 2005 года Основная сцена Большого театра закрылась на реконструкцию, которую первоначально предполагали завершить в 2008 году. 28 октября 2011 состоялось торжественное открытие Исторической сцены Большого театра.Открытие исторической сцены Большого театра
© РИА Новости / Андрей Бабушкин
Перейти в фотобанк
1 июля 2005 года Основная сцена Большого театра закрылась на реконструкцию, которую первоначально предполагали завершить в 2008 году. 28 октября 2011 состоялось торжественное открытие Исторической сцены Большого театра.
© AFP 2017 / Dmitry KostyukovРеконструкция возродила многие утраченные черты исторического облика знаменитого здания и вместе с тем поставила его в ряд самых технически оснащенных театральных зданий мира.Интерьер Большого театра в Москве
© AFP 2017 / Dmitry Kostyukov
Реконструкция возродила многие утраченные черты исторического облика знаменитого здания и вместе с тем поставила его в ряд самых технически оснащенных театральных зданий мира.
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБольшой театр изображен изображен на почтовых марках СССР и России, на сторублевых банкнотах.Здание Большого театра в Москве. 2011 год
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Большой театр изображен изображен на почтовых марках СССР и России, на сторублевых банкнотах.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВо второй половине XIX века Большой театр считался одним из лучших в мире по своим акустическим свойствам.Интерьер Большого театра в Москве после завершения реконструкции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Во второй половине XIX века Большой театр считался одним из лучших в мире по своим акустическим свойствам.
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoНад входным портиком Большого находится бронзовая квадрига работы Петра Клодта, на фронтоне - герб России.Квадрига Аполлона Петра Клодта на здании Большого театра в Москве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Над входным портиком Большого находится бронзовая квадрига работы Петра Клодта, на фронтоне - герб России.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАванложа (бывшая царская ложа) в Большом театре после завершения реконструкции.Аванложа (бывшая царская ложа) в Большом театре после завершения реконструкции
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Аванложа (бывшая царская ложа) в Большом театре после завершения реконструкции.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосле реконструкции Большой театр восстановил исторический облик, утраченный за годы советской власти.Внутреннее убранство фойе Государственного Академического Большого театра в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
После реконструкции Большой театр восстановил исторический облик, утраченный за годы советской власти.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ 1955 году на сцене театра появился новый роскошный занавес из парчи, прозванный "золотым", который на протяжении 50 лет был главным оформлением сцены. После реконструкции Большого театра, занавес в отреставрированном и слегка измененном виде (были заменены гербы и надписи), вновь украсил сцену главного театра страны.Вид на сцену и зрительный зал Большого театра
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В 1955 году на сцене театра появился новый роскошный занавес из парчи, прозванный "золотым", который на протяжении 50 лет был главным оформлением сцены. После реконструкции Большого театра, занавес в отреставрированном и слегка измененном виде (были заменены гербы и надписи), вновь украсил сцену главного театра страны.
© AFP 2017 / Dmitry SerebryakovБольшой театр — символ России на все времена.Cветовое шоу Круг света на фасаде Большого театра в Москве. 26 сентября 2015 год
© AFP 2017 / Dmitry Serebryakov
Большой театр — символ России на все времена.
/
Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена