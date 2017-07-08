Большой театр перенес премьеру балета "Нуреев" в постановке Серебренникова
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Большой театр перенес премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова с 11 июля на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Премьера переносится на неопределенный срок, о причинах переноса будет сообщено дополнительно", — сказали в пресс-службе.
Вместо постановки "Нуреев" зрителям 11-14 июля покажут балет "Дон Кихот".
"Нуреев" должен был стать последней премьерой 241-го сезона Большого театра в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный премии "Золотая маска". Хореограф Юрий Посохов, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и композитор Илья Демуцкий объединились вновь для постановки балета в честь великого танцовщика.
Театр первоначально не имел самостоятельного здания, поэтому спектакли ставились в частном доме Воронцова на улице Знаменке. В 1780 году театр перешел в специально построенное по проекту Христиана Розбергана каменное театральное здание на месте современного Большого театра.
1 июля 2005 года Основная сцена Большого театра закрылась на реконструкцию, которую первоначально предполагали завершить в 2008 году. 28 октября 2011 состоялось торжественное открытие Исторической сцены Большого театра.
Реконструкция возродила многие утраченные черты исторического облика знаменитого здания и вместе с тем поставила его в ряд самых технически оснащенных театральных зданий мира.
Большой театр изображен изображен на почтовых марках СССР и России, на сторублевых банкнотах.
Во второй половине XIX века Большой театр считался одним из лучших в мире по своим акустическим свойствам.
Над входным портиком Большого находится бронзовая квадрига работы Петра Клодта, на фронтоне - герб России.
Аванложа (бывшая царская ложа) в Большом театре после завершения реконструкции.
После реконструкции Большой театр восстановил исторический облик, утраченный за годы советской власти.
В 1955 году на сцене театра появился новый роскошный занавес из парчи, прозванный "золотым", который на протяжении 50 лет был главным оформлением сцены. После реконструкции Большого театра, занавес в отреставрированном и слегка измененном виде (были заменены гербы и надписи), вновь украсил сцену главного театра страны.
Большой театр — символ России на все времена.