Петербург прощается с Даниилом Граниным

13:1408.07.2017
(обновлено: 13:28 08.07.2017)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Прощание с писателем Даниилом Граниным началось в субботу в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, он будет похоронен на Комаровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Писатель скончался в Санкт-Петербурге 4 июля в возрасте 98 лет. Гранин — автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Лауреат государственной премии СССР. В 2017 году стал лауреатом государственной премии РФ в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Президент Владимир Путин лично вручил ему награду в Стрельне 3 июня.
"Уход из жизни Даниила Александровича — это большая потеря не только для Петербурга, но и для всей нашей страны. В произведениях он запечатлел время, в котором жил. Его "Блокадная книга" стала летописью трагедии и памятником подвигу ленинградцев. Он был человеком настоящей, а не наносной культуры, человеком который любил людей, Родину. Гражданин с большой буквы, человек, который никогда не боялся говорить правду", — сказала на траурной церемонии глава Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что "в эти дни было много хорошего сказано об этом выдающемся человек, и все это правда".
Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов отметил, что судьба писателя пришлась на времена великих событий. "Он был свидетелем и летописцем этих событий… Его способности мыслителя не уступали его литературным талантам. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", — сказал он.
Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что "Даниил Александрович относится к тем людям, чья бессмертная душа навсегда будет с нами". "Наши дети будут изучать подвиг наших предков вместе с героями "Блокадной книги", созидать вместе с героями "Иду на грозу"… Вечная память этому великому человеку", — сказал он.
Прощание с писателем Даниилом Граниным в Санкт-Петербурге
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заключил, что "ушел из жизни настоящий петербуржец и ленинградец, классик литературы". "Он подарил нам прекрасное культурное наследие, при этом никогда не был ментором, был бережлив к своим читателям и слушателям… Я запомнил его настоящим петербургским интеллигентом… С его уходом уходит эпоха великих людей, тех,которые подняли нашу страну… Человек жив, пока о нем помнят, память о нем будет жить в миллионах его читателей", — сказал глава города.
Спикер городского парламента Вячеслав Макаров отметил, что "по таким людям сверялись эпоха". "Это колоссальная потеря не только для России, но и для духовного сознания каждого человека. Память о нем должна сохраниться в душе каждого жителя России", — сказал он.
В траурных мероприятиях принимают участие члены городского правительства, депутаты, почетные граждане северной столицы, представители творческой интеллигенции, среди которых президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, глава Союза писателей Петербурга Валерий Попов, народный артист Олег Басилашвили, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие. Проститься с писателем пришли сотни жителей Петербурга.
Писатель Даниил Гранин скончался 4 июля в Санкт-Петербурге - городе, в котором он прожил всю свою жизнь. На фото: Гранин на презентации своей книги "Причуды моей памяти".
Даниил Александрович Гранин родился 1 января 1919 года в семье лесника. В 1941 году он окончил электромеханический факультет Политехнического института, и устроился на работу инженером на Кировский завод. На фото: Даниил Гранин с супругой перед началом церемонии вручения премии "ТЭФИ-2009".
В начале войны Гранин ушел в народное ополчение, воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах, пройдя путь от рядового до командира танковой роты. "Всю свою жизнь после войны — такая уж это была война — я расцениваю как приз в лотерее, невероятную удачу, доставшуюся почти без шанса", - говорил писатель.
Его ранние работы были написаны еще во второй половине 30-х годов. В журнале "Резец" в 1937 году были опубликованы его первые рассказы "Возвращение Рульяка" и "Родина", посвященные Парижской коммуне. На фото: Гранин и режиссер Георгий Товстоногов.
Началом своей профессиональной литературной деятельности писатель считал публикацию в 1949 году в журнале "Звезда" рассказа "Вариант второй". На фото: авторы "Блокадной книги" Даниил Гранин и Алесь Адамович встречаются с героями произведения, людьми, пережившими блокаду Ленинграда.
Первые книги Гранина были опубликованы в начале 1950-х годов. Одна из основных тем большинства произведений писателя: ученые и изобретатели в современном мире, и нравственный кодекс их гражданского поведения. На фото: Даниил Гранин во время презентации своей книги "Причуды моей памяти".
Еще одной важной темой романов писателя стала война. Среди самых известный работ антивоенной прозы Гранина - сборник "Еще заметен след" (1985 год) и "Блокадная книга", написанная в соавторстве с Алесем Адамовичем. На фото: президент России Владимир Путин и писатель Даниил Гранин на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне.
Гранин опубликовал много документальных очерков, написанных под впечатлениями от поездок в Германию, Англию, Австралию, Японию, Францию и другие страны. Кроме того, перу писателя принадлежат эссе, посвященные таким классикам русской литературы, как Пушкин, Достоевский и Толстой. На фото: Даниил Гранин за работой, 1956 год.
Все произведения писателя последних лет были написаны в жанре мемуаров — "Причуды моей памяти" (2009), "Все было не совсем так" (2010), романы "Мой лейтенант" (2011) и "Заговор" (2012). На фото: писатель Даниил Гранин выступает на церемонии награждения его государственной премией в Константиновском дворце в Стрельне.
В течение долгого времени Гранин занимался общественной деятельностью, участвовал в международных встречах и симпозиумах, посвященных науке, экологии и литературе. Писатель был лауреатом множества госпремий и кавалером орденов Ленина, орденов Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны II степени, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, ордена Святого апостола Андрея Первозванного. На фото: Даниил Гранин, Алесь Адамович и одна из героинь "Блокадной книги" Евгения Строганова на встрече с ветеранами.