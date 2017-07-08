Петербург прощается с Даниилом Граниным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Прощание с писателем Даниилом Граниным началось в субботу в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, он будет похоронен на Комаровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.

Писатель скончался в Санкт-Петербурге 4 июля в возрасте 98 лет. Гранин — автор романов "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга" и других. Большое внимание в своих произведениях он уделял развитию научно-технического творчества, а также теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Лауреат государственной премии СССР. В 2017 году стал лауреатом государственной премии РФ в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Президент Владимир Путин лично вручил ему награду в Стрельне 3 июня.

"Уход из жизни Даниила Александровича — это большая потеря не только для Петербурга, но и для всей нашей страны. В произведениях он запечатлел время, в котором жил. Его "Блокадная книга" стала летописью трагедии и памятником подвигу ленинградцев. Он был человеком настоящей, а не наносной культуры, человеком который любил людей, Родину. Гражданин с большой буквы, человек, который никогда не боялся говорить правду", — сказала на траурной церемонии глава Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что "в эти дни было много хорошего сказано об этом выдающемся человек, и все это правда".

Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов отметил, что судьба писателя пришлась на времена великих событий. "Он был свидетелем и летописцем этих событий… Его способности мыслителя не уступали его литературным талантам. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", — сказал он.

Министр культуры Владимир Мединский подчеркнул, что "Даниил Александрович относится к тем людям, чья бессмертная душа навсегда будет с нами". "Наши дети будут изучать подвиг наших предков вместе с героями "Блокадной книги", созидать вместе с героями "Иду на грозу"… Вечная память этому великому человеку", — сказал он.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заключил, что "ушел из жизни настоящий петербуржец и ленинградец, классик литературы". "Он подарил нам прекрасное культурное наследие, при этом никогда не был ментором, был бережлив к своим читателям и слушателям… Я запомнил его настоящим петербургским интеллигентом… С его уходом уходит эпоха великих людей, тех,которые подняли нашу страну… Человек жив, пока о нем помнят, память о нем будет жить в миллионах его читателей", — сказал глава города.

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров отметил, что "по таким людям сверялись эпоха". "Это колоссальная потеря не только для России, но и для духовного сознания каждого человека. Память о нем должна сохраниться в душе каждого жителя России", — сказал он.

В траурных мероприятиях принимают участие члены городского правительства, депутаты, почетные граждане северной столицы, представители творческой интеллигенции, среди которых президент Российской академии образования Людмила Вербицкая, глава Союза писателей Петербурга Валерий Попов, народный артист Олег Басилашвили, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие. Проститься с писателем пришли сотни жителей Петербурга.