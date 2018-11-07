Празднование первой годовщины Октябрьской революции

Выступление Владимира Ильича Ленина на Красной площади в день празднования первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции после открытия мемориальной доски "Павшим в борьбе за мир и братство народов"

Перед братской могилой на Красной площади, у которой в первую годовщину революции открыли мемориальную доску "Павшим в борьбе за мир и братство народов", установили трибуну, с которой к народу обратился Ленин. Вождя слышали лишь те, кто стоял рядом, так как ретрансляторов на площади еще не было.