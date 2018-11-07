Великое противостояние
Празднование первой годовщины Октябрьской революции
  • Празднование 1-ой годовщины Октябрьской революции в Петрограде

    Празднование 1-ой годовщины Октябрьской революции в Петрограде

    Комиссия по организации празднования первой годовщины Октябрьской революции была сформирована в сентябре 1918 года. Ее Центральное бюро возглавил председатель Губпрофсовета Н. М. Анцелович. Вскоре петроградскихе газеты запестрели призывами: "Товарищи рабочие! ...Не медля ни минуты Вы должны оставить свои текущие работы и принять участие в приготовлениях к празднику".

    © Фото : ГЦМСИР
  • Празднование 1-ой годовщины Октябрьской революции в Москве

    Празднование 1-ой годовщины Октябрьской революции в Москве

    Москва отмечала первую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции массовым шествием 7 ноября 1918 года. К празднованию из кремлевских кладовых были выделены 200 саженей канатов и тысячи аршин красного сукна для украшения Красной площади, однако ткань, согласно указанию Управления бывшими дворцами, должна была быть использована в целом виде и возвращена обратно в кладовые в полной сохранности, поэтому к стене был прислонен громадный атласный полог.

    © Фото : ГЦМСИР
  • Торжественное шествие на Красной площади, посвященное первой годовщине Великой Октябрьской социалистической революци

    Торжественное шествие на Красной площади, посвященное первой годовщине Великой Октябрьской социалистической революци

    На Красной площади состоялся торжественный проход войск. Впереди колонн шел Владимир Ленин, за ним - депутации заводов, ученые и рабочие со знаменами, были оркестр и хор.

    © РИА Новости
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  • Празднование 1-ой годовщины Октябрьской Революции. Шествие Детской коммуны

    Празднование 1-ой годовщины Октябрьской Революции. Шествие Детской коммуны

    В первую годовщину Октября на Красной площади присутствовала Детская коммуна и прошел автомобиль с детьми. Ленин приветствовал их возгласом "Детям революции привет!"

    © Фото из архива МАММ/МДФ
  • Празднование первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции на Красной площади в Москве

    Празднование первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции на Красной площади в Москве

    На Красной площади во время шествия военный оркестр вместе с хором Пролеткульта исполнили кантату на слова Есенина, Клычкова и Герасимова и показали представление "Пантомима Великой Революции".

    © РИА Новости
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  • Выступление Владимира Ильича Ленина на Красной площади в день празднования первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции после открытия мемориальной доски Павшим в борьбе за мир и братство народов

    Выступление Владимира Ильича Ленина на Красной площади в день празднования первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции после открытия мемориальной доски "Павшим в борьбе за мир и братство народов"

    Перед братской могилой на Красной площади, у которой в первую годовщину революции открыли мемориальную доску "Павшим в борьбе за мир и братство народов", установили трибуну, с которой к народу обратился Ленин. Вождя слышали лишь те, кто стоял рядом, так как ретрансляторов на площади еще не было.

    © РИА Новости
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  • Владимир Ильич Ленин на открытии временного памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в день празднования первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Москва, площадь Революции, 7 ноября 1918 года

    Владимир Ильич Ленин на открытии временного памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в день празднования первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Москва, площадь Революции, 7 ноября 1918 года

    В день первой годовщины Октябрьской революции Ленин успел выступить в Москве с несколькими речами. Помимо шествия на Красной площади, он присутствовал на открытии памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу на площади Революции (на фото), а также вечером - на митинге-концерте сотрудников ВЧК.

    © РИА Новости / кинокадр
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  • Демонстрация в честь первой годовщины Советской власти

    Демонстрация в честь первой годовщины Советской власти

    Многие демонстранты, принявшие участие в шествии на Красной площади, только к празднованию вернулись с фронтов Первой мировой, другие сразу после торжества отправлялись на передовую.

    © Фото из архива МАММ/МДФ
  • Празднование 1-ой годовщины Октябрьской Революции. 7 ноября 1918 год

    Празднование 1-ой годовщины Октябрьской Революции. 7 ноября 1918 год

    О наступлении торжественного дня в Петрограде в полночь с 6 на 7 ноября возвестили 25 пушечных выстрелов из Петропавловской крепости.

    © Фото из архива МАММ/МДФ
  • 1-я годовщина октябрьской революции в Петрограде. 1918 год

    1-я годовщина октябрьской революции в Петрограде. 1918 год

    Центральным местом празднования в Петрограде стал Смольный, у входа в который была сооружена трехъярусная арка с надписью: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". Ровно в полдень Луначарский с импровизированной трибуны обратился к собравшимся с речью о всемирно-историческом значении Октября. Затем был открыт памятник Марксу. После этого торжественная процессия от Смольного и других районов города потянулась к Марсовому полю, где у могил жертв революции люди присягали на верность идеям Октября. В этот день на Марсовом поле побывали свыше 600 тысяч человек.

    © Фото из архива МАММ/МДФ
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Празднование 1-ой годовщины Октябрьской революции в Петрограде

Комиссия по организации празднования первой годовщины Октябрьской революции была сформирована в сентябре 1918 года. Ее Центральное бюро возглавил председатель Губпрофсовета Н. М. Анцелович. Вскоре петроградскихе газеты запестрели призывами: "Товарищи рабочие! ...Не медля ни минуты Вы должны оставить свои текущие работы и принять участие в приготовлениях к празднику".

© Фото : ГЦМСИР

Спустя год после свержения временного правительства и перехода власти к Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов, несмотря на голод и разруху, страна с размахом отметила годовщину Октября. В создании праздничного оформления Петрограда участвовали такие художники, как  Б. М. Кустодиев, М. В. Добужинский, К. С. Петров-Водкин, А. И. Куинджи. На Красной площади 7 ноября устраивали фейерверк, а 8 ноября в Петрограде в полдень прогремел праздничный салют.

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