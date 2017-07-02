Сборная Германии обыграла Чили и стала победителем Кубка конфедераций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — Р-Спорт. Сборная Германии по футболу обыграла в финале Кубка конфедераций 2017 года, который прошел в России, команду Чили и впервые в истории стала победителем турнира.

Встреча, прошедшая в воскресенье на петербургском стадионе "Крестовский", завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Йоахима Лева. Единственный гол на 20-й минуте забил Ларс Штиндль.

Форвард немецкой сборной Тимо Вернер был признан лучшим бомбардиром Кубка конфедераций, на его счету два забитых мяча.

Матч побил рекорд посещаемости на турнире, собрав на трибунах свыше 57 тысяч зрителей.

Ранее в воскресенье в матче за третье место, проходившем в Москве, сборная Португалии обыграла мексиканцев со счетом 2:1.Сборная России не сумела выйти из группы.

Турнир проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.