КАЗАНЬ, 12 июн — РИА Новости. Ведущий российский производитель грузовых автомобилей "Камаз" во вторник продемонстрировал в Казани прототип беспилотного электробуса "ШАТЛ" (широко адаптивная транспортная логистика), тест-драйв которого провёл президент Татарстана Рустам Минниханов.
Заместитель генерального директора ПАО "Камаз" по развитию Ирек Гумеров сообщил, что электробус способен развивать скорость до 110 километров в час, однако поскольку в РФ в настоящее время отсутствует законодательство, регулирующее движение беспилотного транспорта, скорость движения электробуса при демонстрации составила 10 километров в час.
Гумеров отметил, что беспилотный транспорт даже более безопасен, чем под управлением человека, потому что робот не ошибается, всегда внимателен, но, с другой стороны, его ещё надо обучить. "Здесь очень четко нужно сфокусироваться, где он может использоваться. Мы видим уже, это изделие может использоваться сегодня в закрытых территориях: выставочных комплексах, парковых зонах. Тот регламент, который мы сегодня нарабатывали, можно развить и уже сегодня использовать, поэтапно находить ниши", — сказал он.
Замгендиректора "Камаза" подчеркнул, что главное ограничение для развития беспилотного транспорта сегодня – законодательное. "Уверены, что все партнёры уже за 2020 годом смогут это сделать в какой-то мере, но законодательство и общество не готовы. Поэтому консенсус-прогноз на сегодня мирового автомобилестроения – это где-то порог 2030 года, где полностью автономно, где человек не вмешивается. Но в закрытых территориях, конечно, будет появляться, расширяться. К 2030 году полный перелом наступит", — уточнил Гумеров, говоря о перспективах появления беспилотного транспорта на дорогах РФ.
Беспилотник КАМАЗ-1221 "ШАТЛ" осуществляет остановку для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах, определенных службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте. Интерфейс позволяет пассажиру управлять системой открывания дверей, системой выбора остановочного пункта для высадки, остановкой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств. Масса транспортного средства максимально оптимизирована: кузов выполнен из композитных материалов, рама изготовлена с использованием алюминиевых материалов.