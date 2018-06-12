КАЗАНЬ, 12 июн — РИА Новости. Ведущий российский производитель грузовых автомобилей "Камаз" во вторник продемонстрировал в Казани прототип беспилотного электробуса "ШАТЛ" (широко адаптивная транспортная логистика), тест-драйв которого провёл президент Татарстана Рустам Минниханов.

Разработанное ПАО "Камаз" совместно с ФГУП "НАМИ" транспортное средство особо малого класса "ШАТЛ" предназначено для передвижения по дорогам с твёрдым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.

Заместитель генерального директора ПАО "Камаз" по развитию Ирек Гумеров сообщил, что электробус способен развивать скорость до 110 километров в час, однако поскольку в РФ в настоящее время отсутствует законодательство, регулирующее движение беспилотного транспорта, скорость движения электробуса при демонстрации составила 10 километров в час.

Гумеров отметил, что беспилотный транспорт даже более безопасен, чем под управлением человека, потому что робот не ошибается, всегда внимателен, но, с другой стороны, его ещё надо обучить. "Здесь очень четко нужно сфокусироваться, где он может использоваться. Мы видим уже, это изделие может использоваться сегодня в закрытых территориях: выставочных комплексах, парковых зонах. Тот регламент, который мы сегодня нарабатывали, можно развить и уже сегодня использовать, поэтапно находить ниши", — сказал он.

Замгендиректора "Камаза" подчеркнул, что главное ограничение для развития беспилотного транспорта сегодня – законодательное. "Уверены, что все партнёры уже за 2020 годом смогут это сделать в какой-то мере, но законодательство и общество не готовы. Поэтому консенсус-прогноз на сегодня мирового автомобилестроения – это где-то порог 2030 года, где полностью автономно, где человек не вмешивается. Но в закрытых территориях, конечно, будет появляться, расширяться. К 2030 году полный перелом наступит", — уточнил Гумеров, говоря о перспективах появления беспилотного транспорта на дорогах РФ.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ФГУП "НАМИ" Алексей Гогенко отметил, что компания уже два года тестирует беспилотные транспортные средства. Очень важная задача сегодня, по его словам, – создать инфраструктуру для таких беспилотных автомобилей. Гогенко подчеркнул, что в основе данного беспилотного электробуса лежит открытая технологическая платформа, которая легко может быть адаптирована под любые логистические цели. По его словам, технология, конечно, требует обкатки, доработки, испытаний, но за ней будущее. "За рамками 2020 года она станет серийной", — подчеркнул он.

Беспилотник КАМАЗ-1221 "ШАТЛ" осуществляет остановку для посадки и высадки пассажиров на остановочных пунктах, определенных службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте. Интерфейс позволяет пассажиру управлять системой открывания дверей, системой выбора остановочного пункта для высадки, остановкой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств. Масса транспортного средства максимально оптимизирована: кузов выполнен из композитных материалов, рама изготовлена с использованием алюминиевых материалов.