МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Сергей Белоусов. Каждый год в России на дорогах погибают более 20 тысяч человек, что равносильно потере населения небольшого провинциального города. Количество раненых исчисляется сотнями тысяч. Во всемирный День памяти жертв ДТП РИА Новости выяснило, сколько жизней забрали пьяные водители, как отсутствие дорожной разметки обрывает судьбы людей и почему мобильные телефоны можно приравнять к ангелам-хранителям.

Невидимая война

С января по октябрь 2017 года ДТП унесли жизни 15 477 россиян. Для сравнения: за всю историю ведения статистики авиационных происшествий (с 1945 года) на территории России произошло 516 авиакатастроф, в которых погибли 8260 человек (данные Aviation Safety Network). Каждый разбившийся самолет — это поток сообщений в СМИ, доскональное выяснение причин трагедии, иногда — траур в масштабах всей страны. Погибших в ДТП оплакивают в основном родственники, в редких случаях о крупных авариях пишут новостные издания, а резонансных дорожно-транспортных происшествий, подобных несчастью с Алешей Шимко , и вовсе единицы.

С 2015 года ГИБДД России ведет детальную статистику обстоятельств каждой аварии. Согласно этим данным, за последние десять месяцев почти половина всех ДТП со смертельным исходом, унесших 7072 жизни, произошла в темное время суток, более четырех тысяч граждан умерли в результате наезда на пешеходов, почти 5,6 тысячи человек погибли в ДТП, произошедших на участках с плохим дорожным покрытием.

"Треть всех смертей произошла там, где зафиксированы нарушения обязательных требований к состоянию автомобильных дорог, — рассказывает координатор проекта Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев. — Треть ДТП произошла на трассах, которые не соответствуют требованиям ГОСТ: не была нанесена разметка либо она стерлась, либо ее не было видно, либо она находилась под слоем снега и грязи. Еще в пяти процентах случаев причиной автоаварий стали ямы. Причем на дорогах со множеством выбоин водители обычно не превышают скорость, а там, где трасса хорошая, яма может сыграть роковую роль".

По мнению Александра Васильева, на магистралях России не хватает освещения, ограждений и разметки: "Если посмотреть на города, где сейчас проходит ремонт, то мы нигде не увидим нормальной разметки, а ее нужно наносить. Если она появится на всех трассах, то большую часть ДТП с дорожным фактором можно будет исключить".

© Фото : ГК "Автодор" Трасса М-1 "Беларусь" © Фото : ГК "Автодор" Трасса М-1 "Беларусь"

"Благодаря правильному финансированию и действиям правительства в России стали чинить трассы в соответствии с инженерными требованиями, — считает Михаил Блинкин, директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ Высшей школы экономики. — На федеральных магистралях ситуация заметно изменилась: около 70% дорог этого уровня находится в надлежащем техническом состоянии, а в ближайшие пару лет показатель вырастет до 100%. К сожалению, то же самое не скажешь о региональных трассах, но это задача на ближайшее будущее".

Давайте жить дружно

Самая частая причина аварий — нарушение водителями правил дорожного движения. Каждый пятый погибший в 2017 году лишился жизни по вине пьяных водителей. Пока решению этой проблемы не способствуют ни высокие штрафы, ни сотни камер на улицах, ни жесткие меры воздействия вплоть до уголовного преследования.

По мнению Михаила Блинкина, негативное поведение простых автомобилистов во многом формирует дорожная элита, что приводит к росту аварийности и смертности на дорогах. Так, некоторые государственные служащие, обладающие "дорожным иммунитетом", по мнению Блинкина, нарушают ПДД не по служебной необходимости, а ради собственного удобства.

"Простой водитель не видит, кто конкретно сидит за рулем — прокурор или судья, он видит, что одному можно нарушать правила, а другому нельзя, — говорит Блинкин. — В науке даже есть понятия: "позитивная дорожная коалиция" и "негативная дорожная коалиция". В России, да и во многих странах мира, к сожалению, мы пока говорим о "негативной коалиции".

Курс на жизнь

В 1991 году на дорогах России погибли 37,5 тысячи человек, в 2016-м — 20,3 тысячи. По прогнозам ГИБДД, смертность в результате ДТП в нынешнем году вряд ли превысит цифру в 20 тысяч. Положительная динамика наблюдается вот уже несколько лет подряд. И это несмотря на то, что сейчас погибшими в автомобильной аварии стали считать людей, скончавшихся в течение 30 дней после инцидента, а не семи, как это было до 2009 года.

"У профессионалов есть понятие транспортного поведения. Именно оно в последние годы изменилось в лучшую сторону, — считает Михаил Блинкин. — По мере роста количества транспортных средств население учится уживаться с ними. К сожалению, автомобилизация в России началась только в 1990-м году, тогда как в Европе — сразу после Второй мировой войны, а в США — еще раньше, с 1908 года".

По мнению экспертов, смертность также снижается во многом благодаря развитию медицины катастроф. Быстрее реагируют не только экстренные службы — произошла целая революция в области мобильной связи. Всего 20 лет назад вызвать помощь на региональных трассах без участия других водителей было невозможно, а теперь количество сим-карт превышает количество населения страны. Если пострадавшего в аварии доставляют в больницу в течение первого часа после получения травмы, то его шансы остаться в живых существенно возрастают. Этот промежуток времени медики всего мира называют "золотым часом". Оперативному реагированию также способствует оборудование большого количества транспорта, прежде всего автобусов и грузовиков, системой экстренного вызова помощи ЭРА-ГЛОНАСС.

ДТП — не только разрушенные судьбы конкретных людей, но и проблема для государства. Водители, как правило, принадлежат к работоспособному населению, поэтому каждая такая смерть обходится дорого. По данным ГИБДД, из-за аварий на транспорте Россия ежегодно теряет до двух процентов ВВП.

Согласно проекту стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года, подготовленному ГИБДД, через пять лет смертность на дорогах России может снова возрасти до 30-33 тысяч человек. В качестве причин названы "неконтролируемая автомобилизация населения, старение автопарка, отсутствие действенного контроля за техсостоянием машин и повышение среднего возраста водителей".

"Все эти разговоры о неконтролируемом росте автопарка взяты непонятно откуда, — считает Михаил Блинкин. — У нас темпы автомобилизации ничем не отличаются от европейских или американских. Что касается старения водителей, то пожилой шофер в отношении смертности на дорогах абсолютно безобиден. Это последний в списке автомобилистов, кто может превысить скорость или исполнить шахматное маневрирование. Международная база данных о ДТП — IRTAD (International Road Traffic and Accident Database) — данные о возрасте вовсе не учитывает, там считают только убитых и раненых, что правильно. Поэтому водители преклонного возраста портят разве что показатели аварийности, но не статистику смертности в ДТП".

Уровень развитых стран

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения собрала подробные данные о ДТП во всем мире. Согласно отчету ВОЗ, Россия находится на среднемировом уровне: 18,9 смертей на 100 тысяч человек. Для сравнения: у Италии и Франции этот показатель равен 6,1 и 5,1 соответственно, в Швеции — 2,8, а в Таиланде — 36,2.

"В мировой практике индекс аварийности разных стран измеряется количеством погибших на дорогах на 10 тысяч автомобилей. Это так называемые транспортные риски. Использовать метод расчета на душу населения не совсем правильно: так обычно делают, когда надо сравнить число жертв в ДТП со смертностью от заболеваний или убийств, но не государство с другим государством, — разъясняет Михаил Блинкин. — Транспортные риски в России последние два года снижаются на 15% каждые 12 месяцев — у нас один из лучших показателей в мире. При этом уровень российских транспортных рисков выше четырех единиц, то есть больше четырех погибших на десять тысяч машин, что пока не является идеальным. Во многих развитых странах этот показатель ниже единицы. Однако российская динамика очень хорошая: еще 10 лет назад в нашей стране было десять единиц, а теперь этот показатель снизился до четырех".

ВОЗ признала, что правила дорожного движения в России написаны так, чтобы обеспечить практически идеальную безопасность дорожного движения. Исключением стал лишь вопрос допустимого содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе: в нашей стране он составляет 0,03 промилле для всех водителей. По мнению организации, для молодых водителей со стажем вождения менее двух лет этот порог не должен превышать 0,02 промилле.

В США при управлении автомобилем допустим уровень 0,08 промилле в выдыхаемом воздухе, однако треть всех ДТП там происходит именно по вине пьяных водителей. ВОЗ также не удовлетворило антиалкогольное законодательство Франции, Испании, Финляндии и многих других стран. Еще один упрек в сторону России — скоростные ограничения в населенных пунктах: у нас можно ездить 60, а не 50 километров в час, как в Европе. По всем остальным показателям Россия не уступает и зачастую превосходит развитые страны мира, что позволяет верить в то, что когда-то это невидимая война на дорогах все же закончится.