Родственники погибшего в ДТП в Балашихе мальчика подали иск о компенсации

Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (66)

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Родственники сбитого в Балашихе Алеши Шимко предъявили к виновнице ДТП иск о возмещении морального вреда, сообщил РИА Новости представитель защиты семьи Валерий Зубов.

"Исковое заявление о возмещении материального и морального вреда было подано в суд. Пока иск еще не принят к рассмотрению", — сказал адвокат. Он не стал пояснять сумму иска, так как не участвовал в его составлении.

"По моему мнению, моральный вред нужно предъявлять не Алисовой, а экспертам, следствию и прокуратуре, то есть тем, кто заставил непосредственно страдать родителей", — отметил он.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. По результатам первичной экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения".

По факту экспертного заключения было возбуждено уголовное дело о халатности. Однако позднее глава МВД РФ Владимир Колокольцев и региональное управление СК РФ сообщили, что повторная экспертиза подтвердила результаты первой: в крови мальчика нашли алкоголь. Как это стало возможным, выясняется.