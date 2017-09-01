"Резкий откат". ГИБДД прогнозирует рост смертности на дорогах, пишет "Ъ"

МОСКВА, 1 сек — РИА Новости. В ГИБДД ожидают резкого роста смертности на дорогах. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года.

В соответствии с прогнозом, представленным с стратегии, жертвами ДТП в 2022 году станут от 30 до 33 тысяч человек. Подобная ситуация названа "резким откатом" к показателям 2007-2009 годов.

Рост аварийности объясняется "неконтролируемой автомобилизацией населения, старением автопарка, отсутствием действенного контроля за техсостоянием машин, повышением среднего возраста водителя". В документе, по данным издания, также сказано, что из-за аварий на транспорте Россия ежегодно теряет до 2% ВВП.

Создатели проекта не предлагают конкретных мер для улучшения ситуации на дорогах, ограничиваясь, по утверждению "Коммерсанта", "общими формулировками". В частности, в стратегии говорится о необходимости формирования в общественном сознании негативного отношения к нарушителям ПДД, расширении сети дорожных камер и создании системы "стимулирования водителей" с помощью практик прогрессивного налогообложения и страхования.

Также стало известно, что стратегия безопасности будет реализована в несколько этапов. До 2020 года планируется провести мероприятия базового уровня, на которые уйдет 35,6 миллиарда рублей. Двухлетний период 2021-2023 назван "основным", однако конкретные меры по уменьшению аварийности для него пока не предусмотрены.

"Всего лишь сценарий"

Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с текстом документа, рост смертности в результате ДТП не следует воспринимать как прогноз, это лишь один из вариантов развития событий, который в ГИБДД не могут проигнорировать.

"В стратегии резкий рост ДТП — всего лишь один из сценариев, разработанный специально, чтобы быть готовым к такому варианту. Ни о каком прогнозе речи не идет", — пояснил собеседник агентства.

В ГИБДД отметили, что ведомство уже долгое время работает над основными положениями стратегии. Документ разработан по поручению президента и предполагает внесение изменений в ПДД с целью снижения аварийности, повышения защищенности детей и пешеходов и улучшения организации дорожного движения, рассказали в ведомстве.

Число жертв падает

Несмотря на негативную динамику, последняя статистика по ДТП выглядит не столь угрожающе. В августе в ГИБДД сообщили, что число жертв дорожно-транспортных происшествий в первом полугодии 2017 года снизилось на 10,5% в сравнении со второй половиной 2016 года.

"По данным статистики, за первое полугодие текущего года количество ДТП в России снизилось на 6,3%, число погибших в них людей — на 10,5%, раненых — на 5,5%", — сказал представитель ведомства.

Падение смертности наблюдается почти во всех крупных городах и региональных центрах. При этом в небольших населенных пунктах зарегистрирован небольшой прирост аварийности. "В райцентрах и городах районного значения при снижении числа погибших на 3,2% отмечено незначительное увеличение количества ДТП на 0,1% и числа раненых на 3,3%", — сообщили в ГИБДД.