В Совфеде поддержали идею запрета на показ нарушений ПДД в кино

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Совете Федерации готовы поддержать предложенный в правительстве РФ запрет на показ ничем не обоснованных нарушений правил дорожного движения в кино; в настоящее время, по словам первого зампреда комитета по обороне и безопасности Франца Клинцевича, идёт "кодирование" зрителей на допустимость нарушения ПДД в жизни.

Правительство РФ поручило МВД и министерству культуры подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в создаваемых кинопроизведениях, такое указание было направлено по итогам очередного заседания правительственной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения, сообщили РИА Новости в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова.

По словам председателя Шувалова, в фильмах зачастую показывают ситуации, когда герои нарушают ПДД в совершенно обыденных жизненных ситуациях, например, герой едет за рулем и вдруг начинает говорить по сотовому телефону. Он пояснил, что речь идет о соблюдении ПДД в бытовых сценах: "сел за руль — пристегни ремень, говоришь по мобильному телефону — используй гарнитуру или беспроводные устройства, перевозишь ребенка — то в кресле, едешь по дороге — пропускай пешеходов".

"Конечно, в этом предложении есть рациональное зерно, и если все это будет оформлено юридически грамотно, не смешно, то Совета Федерации обязательно это поддержит. Кино и ТВ очень сильно влияют на людей и порой их "кодируют" на допустимость нарушения ПДД в реальной жизни", — заявил Клинцевич.

По его мнению, этим вопросом должны заняться психологи в увязке с представителями ГИБДД, консультирующими производство кинофильмов. "Например, если нарушение ПДД принципиально важно для сюжета, после этого в кинофильме может появиться сотрудник ГИБДД или друг героя, которые скажут ему, что такое поведение угрожают его жизни и жизни окружающих его людей", — полагает сенатор.