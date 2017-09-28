Депутат предложил запретить показывать в кино нарушение ПДД

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков поддержал идею запрета на показ нарушения правил дорожного движения в кино, так как считает, что социальное влияние на общество возымеет больший эффект, чем карательные меры.

Ранее в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова РИА Новости сообщили, что правительство поручило МВД и министерству культуры подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в создаваемых фильмах.

"Как ни странно, это совершенно правильное предложение, оно имеет свою логику. Мы уже подошли к краю запретительных мер: у нас большие штрафы, у нас административные аресты, уголовная ответственность даже за пьяную езду. Нам теперь уже надо использовать инструментарий другой: убеждение, воспитание, формирование стереотипов законопослушного поведения. Это правильный путь", — заявил Лысаков РИА Новости.

Депутат напомнил, что подобная практика имеет место и в других странах, в частности, он привел в пример Голливуд.

"В американских фильмах, как бы кто к ним не относился, обратите внимание, пристегиваются все – даже преступники. А в наших фильмах никто не пристегивается никогда", — пояснил он.

"На уровне подсознания молодежь видит и копирует положительных героев во всем, в том числе и привычках. То же самое касается социальной рекламы, которой у нас практически нет. А на деле маленький ролик и социальное воздействие в целом добьётся большего влияния, чем очередное повышение штрафов", — пояснил Лысаков.

По словам парламентария, это нововведение никак не исказит образ героя на экране, а польза через некоторое время будет очень большая.