Откуда родом? Какие модели легковых автомобилей производят в России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Расцвет автопрома в современной истории России пришелся на 2012 и 2013 годы, когда в стране было собрано почти два миллиона новых машин. Кризис почти вдвое снизил темпы производства и основательно перетряхнул номенклатуру автозаводов. Предпринятые более десяти лет назад правительством меры дали свои плоды: десять самых популярных моделей в стране — местного производства. Чем сейчас живут автосборочные предприятия, какие модели производят и что нас ждет в будущем — в материале РИА Новости.

По полной

По данным Международной организации производителей автомобилей (OICA), в 2016 году в России было выпущено 1 124 774 легковых автомобиля. Почти столько же было произведено в 2005 году, когда правительство опубликовало постановление №166 — важнейший документ для каждого автозавода, который определяет понятие режима промышленной сборки и дает право на льготы при импорте комплектующих. Благодаря этому документу развивается производство современных комплектующих, налаживается экспорт, создаются новые рабочие места, а иномарки, собранные у нас, становятся все более российским, то есть увеличивается уровень их локализации.

Уровень локализации учитывает не только запчасти, произведенные в России, но и процессы вроде сварки, окраски и даже использование электричества и воды. Кроме того, различаются и методы сборки. В настоящее время почти все автомобильные предприятия России собирают автомобили по полному циклу CKD (Сomplete Knock Down), что подразумевает сварку и окраску кузовов. Режим крупноузловой сборки (SKD, Semi Knocked Down) также называют "отверточным производством": на заводы приходят фактически готовые автомобили, но в разобранном виде. Рабочие устанавливают кузов на шасси (этот процесс еще называют "женитьбой") и прикручивают остальные панели. Так, например, собирают Mazda во Владивостоке и BMW в Калининграде.

Если какая-то модель находится в списке произведенных в России, то это не означает, что машина вашего соседа будет выпущена здесь же. Хороший пример — Skoda Octavia: в нашей стране собирают только лифтбэки, а универсалы и вседорожные версии Scout поставляют из Чехии. Или такой случай: недавно в продажу поступил новый кроссовер BMW X3, который первоначально поставляли из США. В это время на "Автоторе" готовилось локальное крупноузловое производство модели, и вскоре калининградские кроссоверы вытеснят американские.

А теперь перейдем к главному: какие модели производят российские автомобильные заводы. Для наглядности РИА Новости подготовило инфографику, она опубликована в конце обзора.

Империя АвтоВАЗ-Renault-Nissan-Mitsubishi

Крупнейшим автомобильным предприятием России продолжает оставаться Волжский автозавод в Тольятти, принадлежащий Renault, Nissan и госкорпорации "Ростех". В 2013-м, за год перед тем, как к франко-японский альянс выкупил более 50% акций завода, на конвейере АвтоВАЗа была открыта производственная линия по сборке моделей на платформе B0. Сейчас там производятся седаны Nissan Almera и Renault Logan, хетчбэк Sandero, кроссоверы Sandero Stepway и Xray, а также все модификации Lada Largus.

Завод может выпускать до 650 тысяч автомобилей в год, но сейчас его мощности заняты лишь наполовину: в 2016 году АвтоВАЗ собрал 312 тысяч машин всех марок. Помимо вышеуказанных, на заводе собирают Datsun on-DO и mi-DO, Lada Priora, Kalina, Granta и 4x4. Все производство идет по полному циклу. Уровень локализации по модельному ряду Lada составляет 86%.

Дополнительные мощности АвтоВАЗу обеспечивает завод "Lada Ижевск" (бывший ИжАвто). Здесь по полному циклу собирают лифтбэки Lada Granta, а также все версии модели Vesta, включая универсалы SW и SW Cross, производство которых стартовало 11 сентября этого года. В 2016-м было выпущено 96 тысяч автомобилей, но эти цифры завод показал вместе с седанами Nissan Sentra и Tiida, выпуск которых был приостановлен в конце прошлого года. Вернутся ли японские модели обратно на конвейер, пока не решено: в кризис спрос на C-сегмент сильно сократился.

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Производство Lada Vesta SW Cross © Фото : ПАО "АВТОВАЗ" Производство Lada Vesta SW Cross

Еще одна вспомогательная площадка АвтоВАЗа — "ЧеченАвто" — расположена в городе Аргун Чеченской республики. Она была создана на базе завода пищевой промышленности "Пищемаш" и изначально выпускала классические ВАЗ-2107 и Lada Priora. На сегодняшний день в производстве осталась только Lada Granta.

Строительство собственного завода Nissan в поселке Каменка Ленинградской области началось в 2007-м, и через два года с конвейера сошли первые седаны Nissan Teana. Позже выпуск этой модели был перенесен на "Lada Ижевск" (его производство в настоящее время заморожено), и сейчас предприятие "занимается" только кроссоверами: Murano, Qashqai и X-Trail. Средний уровень локализации составляет 64%: в России для японских автомобилей делают кузовные элементы, стеклоподъемники, комбинации приборов, выхлопные системы, сиденья, коврики, стекла, топливные баки, бамперы, боковые зеркала заднего вида, аккумуляторы, кондиционеры, аудиосистемы, колеса, шины и множество других комплектующих. В прошлом году цеха завода покинули 36,5 тысячи машин, а в первой половине этого года — уже 21 132 автомобиля. В Nissan ожидают увеличения спроса минимум на 20% и с октября запускают вторую смену.

Завод "Рено Россия" (бывший "Автофрамос" — название было образовано от слов Франция и Москва) был основан в 1998 году на базе столичного предприятия "Москвич". В 2012 году московское правительство полностью продало свою долю Renault-Nissan, тогда же альянс подписал соглашение о приобретении контрольного пакета акций АвтоВАЗа. На "Автофрамосе" производились модели Renault Sandero и Logan, которые впоследствии были переведены на линию B0 в Тольятти. Сейчас "Рено Россия" выпускает Nissan Terrano, Renault Kaptur и Duster. Все три кроссовера построены на одной платформе и различаются только внешностью, комплектациями и небольшими техническими деталями.

Уровень локализации моделей составляет 63,8%, в России производятся штампованные детали, стекла, дверные панели, наружные зеркала, замки, бамперы, педали, комбинации приборов, колеса, фары, сиденья, топливные баки, двигатели и многое другое. Все автомобили, собранные в Москве, поставляются на экспорт: в Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Армению, Вьетнам, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн. В прошлом году в эти страны отгрузили более 12 тысяч машин.

В 2002 году АвтоВАЗ и американский концерн General Motors основали совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ". Компания получила в собственность лицензию на выпуск внедорожника ВАЗ-2123 и права на бренд "Нива". В результате на конвейер СП встала Chevrolet Niva, а оригинальная модель стала называться Lada 4x4. Несмотря на название, "Шевроле Ниву" можно смело назвать русским автомобилем: уровень локализации составляет 95%, а объем деталей, поставляемых из-за рубежа, не превышает двух процентов. С 2004 по 2008 годы "GM-АвтоВАЗ" также производил седан Chevrolet Viva — слегка видоизмененный Opel Astra второго поколения, однако спрос на него оказался ниже ожидаемого, поэтому производство было свернуто. В собственности General Motors остается законсервированный завод под Санкт-Петербургом, производство на котором было свернуто из-за ухода брендов Opel и Chevrolet с российского рынка.

© Chevrolet Автомобиль Chevrolet Niva Special Edition © Chevrolet Автомобиль Chevrolet Niva Special Edition

В 2016 году альянс Renault-Nissan приобрел 34% акций компании Mitsubishi, в итоге в состав автомобилестроительной империи формально вошел и калужский завод ПСМА РУС. Mitsubishi принадлежит только 30% предприятия, остальная доля находится во владении французского концерна PSA Peugeot Citroen.

Крупноузловая сборка в Калуге началась в 2010 году с кроссоверов-тройняшек — Peugeot 4007, Citroen C-Crosser и Mitsubishi Outlander, а также двух соплатформенных хетчбэков Peugeot 308 и Citroen C4. Последний кризис основательно сократил модельную линейку всех трех автопроизводителей, поэтому сейчас в Калуге собирают только седаны Peugeot 408 и Citroen C4 Sedan и кроссовер Mitsubishi Outlander. С ноября к ним присоединится внедорожник Pajero Sport, который был снят с конвейера ПСМА в 2015 году.

© Citroen Список локальных поставщиков компонентов для производства Citroen C4 Седан © Citroen Список локальных поставщиков компонентов для производства Citroen C4 Седан

Все машины на ПСМА РУС собирают по полному циклу, уровень локализации Mitsubishi составляет 32,8%, доля российских поставщиков комплектующих достигает 6%. Французские модели локализованы чуть больше — на 35%. Для седанов в России изготавливают стальные детали, пластик для панелей салона, сиденья, шумоизоляцию, приборные панели, бензобаки, оптику, колеса и другие детали.

Империя Volkswagen Group

Строительство завода концерна Volkswagen в Калуге началось в 2006-м, и ровно через год там стартовало крупноузловое производство. С 2009 года в Калуге начали выпускать машины в режиме CKD — этой чести удостоились Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia, а в 2010-м на конвейер встал седан Volkswagen Polo. Одно время завод пробовал выпускать автомобили Audi (модели A6, A7, A8, Q5 и Q7), но производство было свернуто. Летом 2011 года немецкий концерн и группа ГАЗ заключили соглашение о контрактной сборке по полному циклу моделей VW Jetta, Skoda Yeti и Octavia в Нижнем Новгороде, а место "Октавии" в Калуге заняла Skoda Rapid.

Volkswagen Group глубоко пустил корни: уровень локализации производства по итогам 2017 года может достигнуть 60 процентов. Сейчас у компании более 60 поставщиков локальных компонентов, а их общее количество достигает 5,5 тысячи единиц. Четверть миллиарда евро была инвестирована в строительство завода двигателей в Калуге, запущенного в сентябре 2015 года. Бензиновые моторы 1.6 MPI российского производства устанавливаются на пять моделей российской сборки: VW Polo и Jetta, Skoda Rapid, Yeti и Octavia. Алюминиевые блоки цилиндров и головки блока цилиндров делает в Ульяновске мексиканская компания Nemak. Локализовано производство стекол, проводов и кабелей, штампованных деталей, аккумуляторов, сидений, деталей подвески и интерьера.

Империя Sollers

Российская компания "Соллерс" выросла из ОАО "Северсталь-авто", ранее принадлежавшего металлургическому концерну "Северсталь". В ее собственности находятся Ульяновский автомобильный завод (линейка легковых моделей УАЗ включает модели "Патриот", "Хантер" и "Пикап"), заволжский моторный завод (ЗМЗ), где делают двигатели для УАЗ, а также площадка во Владивостоке. На базе последней Sollers и Mazda создали совместное предприятие, на котором крупноузловым методом собираются седаны Mazda6 и кроссоверы Mazda CX-5. В Приморье также производились кроссоверы SsangYong, но в прошлом году их сборка, равно как и продажи в России, была прекращена. На этом же заводе с 2013-го выпускались Toyota Land Cruiser Prado, однако в 2015-м контракт был расторгнут.

© Фото : УАЗ Производство автомобилей на Ульяновском автозаводе © Фото : УАЗ Производство автомобилей на Ульяновском автозаводе

Еще три завода Sollers полного производственного цикла находятся в совместном владении с американской компанией "Форд": Ford-Sollers в поселке Всеволожск Ленинградской области выпускает все модификации модели Focus и седан Mondeo. Завод Ford-Sollers в Набережных Челнах делает кроссоверы Ford EcoSport, а также седан и хетчбэк Ford Fiesta, а Ford-Sollers в Елабуге, Татарстан, собирает кроссоверы Ford Kuga и внедорожники Explorer. Уровень локализации "Фордов" в среднем составляет 60%: в России у компании 70 локальных поставщиков, которые производят около тысячи различных компонентов. Из России поставляется сталь для штамповки деталей, сиденья, детали обшивки из пластика и стекол. Кроме того, в Елабуге расположено четвертое предприятие Ford-Sollers по выпуску 1,6-литровых бензиновых двигателей Duratec, которыми комплектуются модели Focus, Fiesta и EcoSport. Данные об объемах производства автомобилей в компании раскрывать отказались.

Центр притяжения: "Автотор"

Калининградский "Автотор" был основан в 1996 году бывшим заместителем председателя правительства и министром экономики и прогнозирования СССР, а ныне бизнесменом Владимиром Щербаковым. По данным СМИ, весной 2016 года контроль над предприятием был передан его сыну Сергею, который владеет заводом через гонконгскую компанию Automotive Development Group Limited.

"Автотор" начал свою деятельность с выпуска автомобилей Kia. Сейчас на мощностях завода собираются абсолютно все модели корейского бренда, за исключением Kia Rio. Выпуск своих автомобилей "Автотору" доверили BMW (почти весь модельный ряд), Hyundai (три кроссовера и седан), Genesis (оба седана, продающихся в России) и FAW (кроссовер Besturn X80). В режиме CKD производятся только модели Kia Cerato и Sorento, остальные автомобили выпускаются по принципу SKD-4, что, по словам представителей завода, можно назвать мелкоузловой сборкой. В 2012-м из цехов "Автотора" выехало почти 250 тысяч автомобилей, но объемы производства в прошлом году сократились до 94,3 тысячи машин (Kia — 59%, Hyundai — 22%, BMW — 19%). Черная полоса потихоньку становится серой — за первые полгода завод выпустил уже 74,4 тысячи машин.

Летом 2017 года тогда еще врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил о намерении BMW построить собственное производство машин для продажи в России и поставок на другие рынки. Свернет ли в этом случае баварский концерн производство на "Автоторе", покажет время.

Стахановец: Hyundai Motor Manufacturing Rus

Строительство завода концерна Hyundai-Kia (ХММР) в поселке Каменка Ленинградской области началось в 2008 году, через два года состоялось торжественное открытие предприятия, которое посетил Владимир Путин, будучи председателем правительства. Массовое производство началось в 2011 году с модели Hyundai Solaris, чуть позже на конвейер встали соплатформенные седан и хетчбэк Kia Rio.

© Фото : KIA Производство Kia Rio на заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus © Фото : KIA Производство Kia Rio на заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus

ХММР — завод полного цикла, технологический процесс включает штамповку кузовных панелей, сварку, окраску кузова и сборку машин. Сейчас на заводе производят седаны "Солярис" и "Рио", а также кроссовер Creta, уровень локализации составляет 47%. Среди компонентов, которые выпускаются в России, — кузовные панели, приборные панели, бамперы, дверные рамы, бензобаки, подвеска, сиденья, кондиционеры, обогреватели, глушители, элементы внутренней отделки, электрические жгуты, тормозные и топливные трубки и стекла.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2016-м Hyundai Solaris и Kia Rio заняли в рейтинге продаж новых автомобилей первое и третье места соответственно. Объемы выпуска на ХММР растут даже в кризисные годы: при расчетной мощности завода 200 тысяч машин в прошлом году было выпущено 207 тысяч "корейцев". Завод работает в три смены пять дней в неделю, но иногда сотрудники выходят на линию по субботам. В этом году корейское предприятие может побить собственный рекорд: на конвейер встала модель Hyundai Creta, тут же ставшая самым популярным кроссовером России. В результате объем выпуска за первую половину 2017 года увеличился до 113 700 автомобилей.

Один в поле воин: Toyota

Toyota объявила о намерении построить собственный завод в апреле 2005 года — и через два месяца перешла от слов к делу: первый камень автосборочного предприятия был заложен в поселке Шушары Ленинградской области. В 2007-м на конвейер встал седан Camry, а в прошлом году к нему присоединился кроссовер RAV4.

Производство ведется по полному циклу, и помимо нашей страны завод снабжает автомобилями Белоруссию и Казахстан: за восемь месяцев 2017 года на экспорт было поставлено 3876 Toyota российского происхождения. Объемы производства в первой половине этого года увеличились более чем в два раза — до 44 493 машин.

Кавказский узел

В 2003 году бизнесмен Хаджи-Мурат Дерев создал в Карачаево-Черкессии частное автосборочное предприятие Derways. Если верить "Википедии", его название образовано от слов Der (фамилия учредителя) и английского ways (пути). Завод был создан по образу и подобию калининградского "Автотора", однако судьба свела "Дервейс" только с китайскими брендами. Изначально "Дервейс" предпринял попытку создать собственный бренд, для чего брали модели из Поднебесной и Японии, изменяли названия и выпускали такие автомобили, как Derways Shuttle, Aurora, Antelope, Land Crown, Saladin и Plutus. Успеха это не принесло, и завод перешел на выпуск машин других марок.

Представители Derways неохотно общаются с прессой и отказываются рассказывать о тех моделях, которые производит площадка. В компании Chery подтвердили, что выпускают там кроссоверы Tiggo 3 и Tiggo 5, а также решают вопрос о сборке компактного Tiggo 2: выберут ли китайцы Derways или предпочтут другую площадку, пока неизвестно. Все модели марки Lifan (X50, X60, Myway, Murman, Solano II) также производятся на "Дервейсе", однако "Лифан" строит собственный завод в особой экономической зоне "Липецк", который планирует открыть в 2019 году. Еще один китайский кроссовер — Brilliance V5 — встал на конвейер Derways весной этого года.

По словам главы Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова, в 2016 году завод выпустил 17 тысяч автомобилей, что почти на 4% больше, чем в 2015-м. Однако раньше дела у Derways шли лучше: собирались китайские автомобили Geely, Haima и Great Wall. Первые полностью перевели производство в Белоруссию на завод "БелДжи" и теперь оттуда поставляют машины в Россию в рамках Евразийского экономического союза. Бренд Haima покинул российский рынок.

Марка Great Wall также ушла с российского рынка. По данным газеты "Авторевю", причиной послужил разлад с местным дистрибьютором, компанией "Ирито". Однако история на этом не закончилась. В 2003 году в городе Михайловск Ставропольского края началось строительство завода "Ставрополь-Авто". По данным СМИ, учредителями этого предприятия является компания "Чайна Автомаркет" (зарегистрирована в Черкесске), принадлежащая уже знакомой семье Дерев. Как сообщила пресс-служба завода, в июле там начался выпуск кроссовера DW Hower H3, а вскоре стартует производство модели Hower H5. Сборка ведется по полному циклу, а уровень локализации составляет 38%. Название Hower — это слегка измененное Hover (дочерний бренд все того же Great Wall), и даже сокращение DW напоминает о китайском GW — Great Wall. Кстати, на Derways уже выпускались кузова для "Ховеров", которые поставлялись на ныне закрытый завод GW в поселке Гжель Московской области.

Первый китайский: "Мотор Инвест"

Компания "Ирито" тоже производила внедорожники Great Wall на собственном заводе "Мотор Инвест" в Липецкой области, но в конце 2014 года конвейер остановился. Простой длился недолго: в октябре 2016-го выпуск машин возобновился, но на этот раз партнером выступила китайская Changan. За прошлый год завод произвел по полному циклу 360 автомобилей, в 2017-м — уже 850. Уровень локализации пока минимальный — не более пяти процентов.

2019 год

Great Wall планирует самостоятельное возвращение на российский рынок: в 2019 году в индустриальном парке "Узловая" Тульской области должен открыться автомобильный завод по выпуску внедорожников Haval.

На апрель 2019-го запланировано открытие собственного завода Mercedes-Benz. Торжественная закладка первого камня в строительство предприятия в индустриальном парке "Есипово" Московской области состоялось в июне. Первой на конвейер встанет модель E-Class, а позже к ней присоединятся кроссоверы и внедорожники GLE-Class, GLC-Class и GLS-Class.