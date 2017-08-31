В Подмосковье строительство завода Mercedes идет по графику

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Солнечногорском районе Подмосковья строительство завода Mercedes ведется по графику, рабочие приступили к возведению надземной части основного производственного цеха, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В материале отмечается, что инспекторы ведомства провели первую плановую проверку строительства завода АО "Мерседес-Бенц РУС" в индустриальном парке "Есипово" Солнечногорского района.

"В настоящее время генеральный подрядчик закончил работы по подготовке строительства и приступил к работам основного периода.

Выполнена установка свай под здание энергетического центра и окрасочного цеха. В основном производственном цехе выполнено проектное усиление слабых грунтов и монтаж фундаментов. Строители приступили к установке колонн надземной части", — сказал начальник Главгосстройнадзора региона Руслан Тагиев.

По данным пресс-службы, работы на объекте началась в июне. Стройка развернулась на территории в 84,4 гектара. Общая площадь производственного комплекса составит 102 тысячи квадратных метров. Застройщиком завода выступает АО "Мерседес-Бенц РУС".

Генеральный подрядчик — ООО "Эста Констракшен".

"Работы ведутся в графике. Плановое завершение строительства — в апреле 2019 года", — добавил Тагиев.

По завершении строительства завода в Московской области появится 1,5 тысячи новых рабочих мест, заключается в материале.