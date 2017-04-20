Тульский завод Great Wall выпустит первый автомобиль в 2019 году

ПЕКИН, 20 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Первый автомобиль Haval сойдет с конвейера завода китайской компании Great Wall Motors в Тульской области в 2019 году, заявил в четверг в Пекине губернатор области Алексей Дюмин.

В четверг в посольстве РФ в Пекине состоялась презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала Тульской области.

"Мы на 2019 год ждем открытия автомобильного завода, который находится на нашей территории. Здесь я точно могу сказать, мы рассчитываем, что с конвейера сойдет первый автомобиль Great Wall. Мы на это надеемся", — сказал Дюмин журналистам.

По его словам, у Great Wall Motors есть мысли для реализации автомобилей марки Haval, которые будут производиться в Тульской области, на международном рынке. "Мы понимаем, что у коллег есть мысли для реализации этого автомобиля на международном рынке. В каких конкретных направлениях — это их коммерческая тайна", — добавил губернатор Тульской области.

Он также подчеркнул, что автомобили с завода в Тульской области также будут экспортироваться в другие страны. "Да, будет экспорт, абсолютно точно", — отметил Дюмин.

Ранее сообщалось, что окончание строительства первой очереди завода китайской Great Wall Motors в Тульской области, которое планировалось на 2017 год, переносится на 2018 год. Также планировалось, что первые автомобили сойдут с конвейера в 2017 году.

Соглашение о строительстве в Тульской области завода по выпуску автомобилей Haval было заключено в Шанхае в мае 2014 года между правительством Тульской области, "Корпорацией развития Тульской области" и китайским автоконцерном. Строительство завода началось в 2015 году в индустриальном парке "Узловая" — самом крупном в ЦФО. Общий объем инвестиций в проект составляет 500 миллионов долларов.

Great Wall Motors — один из крупнейших автопроизводителей Китая. В состав холдинга входят более 30 дочерних компаний, которые производят легковые автомобили, автобусы, грузовики, а также занимаются научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками.