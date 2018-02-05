Разденут не только олигархов. Британия открыла охоту на выходцев из России

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Министр безопасности Соединенного Королевства Бен Уоллес дал интервью, в котором рассказал о новом шаге в борьбе с отмыванием доходов. С 31 января власти страны получили возможность направлять иностранным владельцам активов запросы о происхождении их состояния, начиная с 50 тысяч фунтов, и если отчет не будет предоставлен, активы могут быть заморожены. Министр был крайне суров, заявив: "Когда мы доберемся до вас, до ваших активов, мы устроим вам тяжелую жизнь".
Интервью Уоллеса и новый механизм борьбы с криминальными финансами интересны другим.
Во-первых, прямым указанием на жертв начинающейся кампании.
В Великобритании отмывают деньги со всего мира — с Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и далее по списку, но материал в The Times вышел под заголовком "Русских в Британии заставят раскрыть свои богатства". А публикация напичкана отсылками к новому, выходящему на Би-би-си сериалу "МакМафия", посвященному олигархической мафии из России, опутавшей своими щупальцами весь мир и особенно Британию.
Трудно представить себе более демонстративный сигнал: финансовая охота на выходцев из России в Британии открыта.
А во-вторых, привлекает внимание поразительно низкий порог, с которого начнут "отстрел". Учитывая, что в случае российских богачей, перебравшихся в Великобританию, актуальны суммы в многие миллионы, а то и миллиарды долларов, 50 тысяч фунтов выглядят абсурдно мелкой планкой. Какой смысл распылять усилия государства на подобную мелочевку?
Нельзя не отдать должное элите Великобритании. Она обладает выдающимся талантом и обширным опытом в такой нетривиальной сфере, как сначала привлечение к себе богатых иностранцев, а спустя некоторое время экспроприация теми или иными — но формально абсолютно законными — методами их состояний. Этот фокус британцы провернули с выходцами из Индии в XIX веке, с арабами — в XX веке. Про них тоже в свое время говорили, что они все заполонили и скупили в Лондоне самую дорогую недвижимость.
Что ж, пришло время выходцам из России наступить на те же грабли.продать трасты, на которые записано имущество бывшего банкира.
Судя по всему, российскими бизнесменами сигнал от британских властей был также услышан. Неслучайно процесс репатриации — как их самих, так и их капиталов — все активнее обсуждается на самом высоком уровне.
Но это не отменяет вопрос о несчастных 50 тысячах фунтов: зачем британским властям настолько низкий порог борьбы с "русской мафией"?
Представляется, что ответ стоит искать в старом анекдоте про "десять старушек — рубль".
Это в прежние времена работы в "ручном режиме" не имело особого смысла тратить государственные ресурсы на мелких махинаторов. В современном, повсеместно компьютеризированном мире все эти проблемы решаются несколькими клерками, умеющими оперировать базами данных.
У них нет многомиллионных состояний. Они перебрались с относительно небольшими суммами — в десятки или сотни тысяч фунтов — в страну своей мечты, страну законности и неприкосновенности частной собственности, чтобы вести обыденную жизнь представителя британского среднего класса.
Вот только эти самые "небольшие суммы" в глазах британских властей, как правило, также отличаются нелегальным происхождением. Ведь в их основе серые зарплаты, с которых не были уплачены налоги, а также откаты, взятки и прочие незаконные способы обогащения. И то, что речь идет не о сотнях миллионов, а о десятках тысяч фунтов, не об особняках в Белгрейвии, а о скромных квартирках в лондонских пригородах, дела не меняет.
По-своему иронично, что именно эти "мелкие сошки" могут стать главными жертвами чистки, инициированной британцами. По-настоящему богатым хватит ресурсов на то, чтобы или отбиться от атаки на их активы с помощью адвокатов и налаженных связей, или просто сбежать в другую страну (как это сделал Сергей Пугачев), или даже вернуться на родину, решив проблемы с властями.
Но, надо признать, их не очень жалко. Потому что именно они чаще других в интернете обличают криминальный, антидемократический и пристрастный характер российского государства.
Что ж, любопытно посмотреть, как им понравится законность, демократия и беспристрастность по отношению к ним самим в исполнении британского государства.