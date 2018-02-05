Разденут не только олигархов. Британия открыла охоту на выходцев из России

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Министр безопасности Соединенного Королевства Бен Уоллес дал интервью, в котором рассказал о новом шаге в борьбе с отмыванием доходов. С 31 января власти страны получили возможность направлять иностранным владельцам активов запросы о происхождении их состояния, начиная с 50 тысяч фунтов, и если отчет не будет предоставлен, активы могут быть заморожены. Министр был крайне суров, заявив: "Когда мы доберемся до вас, до ваших активов, мы устроим вам тяжелую жизнь".

В принципе, в этой новости нет ничего из ряда вон выходящего. Великобритания действительно считается едва ли не главной мировой "прачечной". По сведениям той же The Times, в стране ежегодно отмывается до 90 миллиардов фунтов незаконных доходов. И власти прилагают определенные усилия против этого.

Интервью Уоллеса и новый механизм борьбы с криминальными финансами интересны другим.

Во-первых, прямым указанием на жертв начинающейся кампании.

В Великобритании отмывают деньги со всего мира — с Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и далее по списку, но материал в The Times вышел под заголовком "Русских в Британии заставят раскрыть свои богатства". А публикация напичкана отсылками к новому, выходящему на Би-би-си сериалу "МакМафия", посвященному олигархической мафии из России, опутавшей своими щупальцами весь мир и особенно Британию.

© BBC Сериал "МакМафия", выходящий на телеканале BBC © BBC Сериал "МакМафия", выходящий на телеканале BBC

Трудно представить себе более демонстративный сигнал: финансовая охота на выходцев из России в Британии открыта.

А во-вторых, привлекает внимание поразительно низкий порог, с которого начнут "отстрел". Учитывая, что в случае российских богачей, перебравшихся в Великобританию, актуальны суммы в многие миллионы, а то и миллиарды долларов, 50 тысяч фунтов выглядят абсурдно мелкой планкой. Какой смысл распылять усилия государства на подобную мелочевку?

Однако представляется, что ничего бессмысленного в этом нет. Наоборот, все прекрасно продумано и четко ориентировано на достижение поставленной британскими властями цели.

Нельзя не отдать должное элите Великобритании. Она обладает выдающимся талантом и обширным опытом в такой нетривиальной сфере, как сначала привлечение к себе богатых иностранцев, а спустя некоторое время экспроприация теми или иными — но формально абсолютно законными — методами их состояний. Этот фокус британцы провернули с выходцами из Индии в XIX веке, с арабами — в XX веке. Про них тоже в свое время говорили, что они все заполонили и скупили в Лондоне самую дорогую недвижимость.

Что ж, пришло время выходцам из России наступить на те же грабли.

Тем более что звоночки о таком развитии ситуации за последние пару лет превратились просто в набат. Уже классикой стало дело бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева, ныне укрывающегося во Франции от британского правосудия и двухлетнего тюремного срока. Кстати, на днях это дело дополнил новый штрих. Тридцатого января Высокий суд Лондона разрешил российскому Агентству по страхованию вкладов продать трасты , на которые записано имущество бывшего банкира.

Судя по всему, российскими бизнесменами сигнал от британских властей был также услышан. Неслучайно процесс репатриации — как их самих, так и их капиталов — все активнее обсуждается на самом высоком уровне.

© Фото : из личного архива Сергея Пугачева Экс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев © Фото : из личного архива Сергея Пугачева Экс-сенатор от Тувы Сергей Пугачев

Но это не отменяет вопрос о несчастных 50 тысячах фунтов: зачем британским властям настолько низкий порог борьбы с "русской мафией"?

Представляется, что ответ стоит искать в старом анекдоте про "десять старушек — рубль".

Это в прежние времена работы в "ручном режиме" не имело особого смысла тратить государственные ресурсы на мелких махинаторов. В современном, повсеместно компьютеризированном мире все эти проблемы решаются несколькими клерками, умеющими оперировать базами данных.

Помимо десятков очень богатых бизнесменов, которые предпочли в последние два десятилетия Англию родным осинам, в Британию за это же время перебрались многие тысячи россиян попроще. Чиновники и мелкие бизнесмены, успешно хапнувшие в какой-то момент и здраво решившие отойти от дел, корпоративный обслуживающий персонал, представители креативных профессий и другие.У них нет многомиллионных состояний. Они перебрались с относительно небольшими суммами — в десятки или сотни тысяч фунтов — в страну своей мечты, страну законности и неприкосновенности частной собственности, чтобы вести обыденную жизнь представителя британского среднего класса.

Вот только эти самые "небольшие суммы" в глазах британских властей, как правило, также отличаются нелегальным происхождением. Ведь в их основе серые зарплаты, с которых не были уплачены налоги, а также откаты, взятки и прочие незаконные способы обогащения. И то, что речь идет не о сотнях миллионов, а о десятках тысяч фунтов, не об особняках в Белгрейвии, а о скромных квартирках в лондонских пригородах, дела не меняет.

По-своему иронично, что именно эти "мелкие сошки" могут стать главными жертвами чистки, инициированной британцами. По-настоящему богатым хватит ресурсов на то, чтобы или отбиться от атаки на их активы с помощью адвокатов и налаженных связей, или просто сбежать в другую страну (как это сделал Сергей Пугачев), или даже вернуться на родину, решив проблемы с властями.

А вот за тысячи бывших россиян, мечтавших просто о достойной жизни среднего класса в Британии, вступиться просто некому. Теперь достаточно запроса властей, чтобы они лишились своей даже весьма скромной собственности.

Но, надо признать, их не очень жалко. Потому что именно они чаще других в интернете обличают криминальный, антидемократический и пристрастный характер российского государства.

Что ж, любопытно посмотреть, как им понравится законность, демократия и беспристрастность по отношению к ним самим в исполнении британского государства.