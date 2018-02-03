Российские дипломаты рассказали, как сделать Британию безопаснее

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Великобритании прокомментировали материал The Times о бизнесменах, уличенных в отмывании денег, и посоветовали Лондону экстрадировать российских граждан, обвиняемых в финансовых махинациях.

В субботу в газете была опубликована статья, в которой говорится о привлечении к уголовной ответственности британских резидентов, в том числе и из России, подозреваемых в коррупции. "Что касается российского вмешательства, то Уоллес (Бен Уоллес, министр безопасности Великобритании. — Прим. ред.) рассказал, что 21 компания, зарегистрированная в Британии, была замешана в схеме по отмыванию российских денег через западные банки", — говорится в статье. Министр пообещал в будущем пресекать подобные нарушения.

"Как обходительно со стороны Times. Кстати, Россия так и не смогла добиться от Лондона выдачи 45 преступников, уличенных в финансовых махинациях. Возможно, теперь британские власти готовы изменить свою позицию по этому вопросу. Тогда бы в стране стало гораздо безопаснее", — написали дипломаты в Twitter посольства.