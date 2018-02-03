Российские дипломаты рассказали, как сделать Британию безопаснее

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Великобритании прокомментировали материал The Times о бизнесменах, уличенных в отмывании денег, и посоветовали Лондону экстрадировать российских граждан, обвиняемых в финансовых махинациях.
"Как обходительно со стороны Times. Кстати, Россия так и не смогла добиться от Лондона выдачи 45 преступников, уличенных в финансовых махинациях. Возможно, теперь британские власти готовы изменить свою позицию по этому вопросу. Тогда бы в стране стало гораздо безопаснее", — написали дипломаты в Twitter посольства.
Courtesy of @thetimes. By the way, Russia could not get 45 criminals, accused of financial crimes, extradited from the UK. Maybe now the British authorities are ready to change their attitude. Britain would definitely become safer. pic.twitter.com/4Rl4lALrmc— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 3 февраля 2018 г.