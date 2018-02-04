ЛОНДОН, 4 фев — РИА Новости, Наталья Копылова. Кандидат в президенты от Партии роста Борис Титов передал Владимиру Путину список бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться.

"В нем более десяти имен, но не сотни", — сказал он журналистам.

Титов добавил, что список сформирован не окончательно. "Теперь это текущая работа. Она закончится, когда бизнес-омбудсмен будет не нужен", — уточнил он.

Для удобства бизнесменов, желающих внести ясность в свои дела, в шести странах, в том числе в Великобритании, открыты пункты по приему таких обращений.

"Мы поняли, что это системная проблема, поэтому люди просто не знают, как обращаться, поэтому не они к нам пришли, а мы к ним", — сказал Титов.

Титов не стал раскрывать имена бизнесменов, попавших в список, так как их дела "слишком чувствительны". По словам адвоката Дмитрия Григориади, который совместно с Титовым оказывает содействие российским бизнесменам за рубежом, "в списке нет олигархов", в нем обычные бизнесмены.

"Это бизнесмены, чьи дела много лет рассматриваются судебными инстанциями и в которых до сих пор не поставлена точка", — отметил он.

Титов подчеркнул, что по многим из дел до сих пор идут судебные разбирательства, поэтому "список будет дополняться".

Бизнес-омбудсмен также заявил, что Великобритания может начать терять статус "убежища для богатых", если станет следовать политике, предусматривающей проверку источников средств для покупки активов. По мнению Титова, такие меры сигнализируют о начале кардинальных изменений в британском законодательстве.

Ранее министр по вопросам безопасности МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что владельцы крупных активов должны будут объяснить, на каких основаниях они их получили, в противном случае на собственность наложат арест.