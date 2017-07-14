Балтийский завод завершает сооружение плавучего атомного энергоблока

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл — РИА Новости. Балтийский завод в Санкт-Петербурге завершает сооружение энергоблока для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", его готовность составляет уже 96%, сообщил журналистам руководитель проекта Балтийского завода по строительству этого энергоблока Алексей Владимиров.

Плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, в частности, для обеспечения надежного энергоснабжения Чукотки.

"В настоящее время плавучий энергоблок находится в завершающей стадии строительства. Общая техническая готовность — порядка 96%. На судне смонтированы все основные механизмы и оборудование. Плановый срок окончания строительства — 30 ноября 2017 года", — сказал Владимиров.

С июля 2016 года идут швартовные испытания плавучего энергоблока. Заказчик строительства концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом") планирует ввести его в эксплуатацию на Чукотке в декабре 2019 года.

После сдачи заказчику и до начала эксплуатации плавучий атомный энергоблок, возможно, будет находиться в режиме временной стоянки на территории предприятия госкорпорации "Росатом" ФГУП "Атомфлот" в Мурманской области, сообщил заместитель генерального директора Росэнергоатома Павел Ипатов.

"Мы планируем, что энергоблок уйдет от стен Балтийского завода в мае-июне 2018 года. До июля 2019 года, когда будет готова береговая инфраструктура в порту Певек, блок будет находиться в режиме временной стоянки", — сказал Ипатов. Это такой же штатный режим, как сооружение, эксплуатация или ремонт блока, пояснил он.