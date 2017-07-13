Реактор энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 пустят осенью этого года

СОСНОВЫЙ БОР (Ленинградская область), 13 июл – РИА Новости. Пуск реактора энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 состоится в сентябре-октябре нынешнего года, сообщил РИА Новости директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

"Физический пуск произойдет в этом году, точнее – в сентябре-октябре", — сказал Перегуда.

Ленинградская АЭС-2 со временем заместит действующие энергоблоки Ленинградской АЭС с реакторами РБМК-1000. В составе ЛАЭС-2 будут эксплуатироваться энергоблоки с реакторами ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым современным, так называемым постфукусимским стандартам надежности и безопасности. Ввод в эксплуатацию первого блока ЛАЭС-2 намечен на 2018 год.

Перегуда отметил, что ядерное топливо для первой загрузки в реактор энергоблока №1 ЛАЭС-2 в полном объеме доставлено на площадку станции.

Ленинградская АЭС – филиал электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом". Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС — первая в стране атомная станция с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.